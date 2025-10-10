Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2956056
Zee Bihar JharkhandBH Gopalganj

आखिर क्यों चर्चा में आ गई भोरे विधानसभा सीट? प्रशांत किशोर ने जहां से दिया प्रीति किन्नर को टिकट

Bhore Assebmbly Seat: गोपालगंज जिले के भोरे विधानसभा सीट से प्रशांत किशोर ने ट्रांसजेंडर समुदाय से आने वाली प्रीति किन्नर को टिकट दिया है. प्रीति किन्नर ने कहा कि उनके चुनाव मैदान में उतरने से उनके समाज के लोगों को एक नई दिशा और प्रेरणा मिलेगी.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 10, 2025, 04:03 PM IST

Trending Photos

आखिर क्यों चर्चा में आ गई भोरे विधानसभा सीट?
आखिर क्यों चर्चा में आ गई भोरे विधानसभा सीट?

Bhore Assembly Seat: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. सभी राजनीतिक दल अपने-अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करने में जुट गए हैं. इसी कड़ी में जनसुराज पार्टी ने 51 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है. इस सूची में राजनीति और सामाजिक समीकरण – दोनों को साधने की पूरी कोशिश की गई है.

'लोगों को एक नई दिशा और प्रेरणा मिलेगी'
ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा में है गोपालगंज जिले का भोरे विधानसभा सीट, जहां से प्रशांत किशोर ने ट्रांसजेंडर समुदाय से आने वाली प्रीति किन्नर को टिकट दिया है. प्रीति का कहना है कि उनके चुनाव मैदान में उतरने से उनके समाज के लोगों को एक नई दिशा और प्रेरणा मिलेगी. उन्होंने कहा कि हमारा समाज अब भी कई मायनों में हाशिए पर है, लेकिन राजनीति में हमारी भागीदारी ही हमें बराबरी दिला सकती है. मेरा मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि अपने समाज की आवाज़ को विधानसभा तक पहुंचाना है.

यह भी पढ़ें: 2025 में 2020 की टीस! पटना में होने पर भी लालू से नहीं मिल रहे कांग्रेसी दिग्गज

Add Zee News as a Preferred Source

देखने को मिल सकता है दिलचस्प सियासी जंग
प्रीति ने अपने क्षेत्र की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि भोरे विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है, और अगर जनता ने उन्हें मौका दिया, तो वो इन मुद्दों पर प्राथमिकता से काम करेंगी. राजनीतिक समीकरण की बात करें तो माना जा रहा है कि भोर सीट से राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी मैदान में उतर सकते हैं. ऐसे में अगर ये मुकाबला हुआ, तो भोर में एक दिलचस्प सियासी जंग देखने को मिल सकती है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Bhore assembly seat

Trending news

bihar chunav 2025
सीएम नीतीश कुमार को बड़ा झटका, जदयू छोड़ इन बड़े नेताओं ने थामा राजद का दामन
bihar chunav 2025
बिहार के चुनावी सियासत में हुई यूपी के नेताओं की एंट्री, राजद का जंगलराज नहीं चाहिए
bihar chunav 2025
क्यों चर्चा में आ गई भोरे विधानसभा सीट? PK ने जहां से दिया प्रीति किन्नर को टिकट
bihar chunav 2025
घबराइए मत! वोटर आईडी नहीं फिर भी दें सकेंगे वोट, चुनाव आयोग ने कर दिया 12 इंतजाम
Pappu Yadav
सीट बंटवारे पर असमंजस, कौन रखेगा 'हिमालय से ऊंचा सिर और समुद्र से गहरा दिल'?
Karwa Chauth 2025 Muzaffarpur
करवाचौथ: मुजफ्फरपुर में चांद कराएगा इंतजार, यहां जानें पूजा का शुभ समय और विधि
bihar chunav 2025
गोविंदगंज सीट को लेकर NDA में हो रहा घमासान, BJP और LJPR में चल रही नूराकुश्ती!
bihar chunav 2025
महागठबंधन से सीएम फेस कौन होगा? कांग्रेस के इस दलित नेता ने कर दिया खुलासा
Karwa chauth 2025
करवाचौथ: भागलपुर में कितने बजे निकलेगा चांद और कितने बजे खोला जाएगा व्रत?
bihar chunav 2025
जदयू विधायक गोपाल मंडल का कट सकता है टिकट, जानिए वजह