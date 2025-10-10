आखिर क्यों चर्चा में आ गई भोरे विधानसभा सीट? प्रशांत किशोर ने जहां से दिया प्रीति किन्नर को टिकट

Bhore Assembly Seat: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. सभी राजनीतिक दल अपने-अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करने में जुट गए हैं. इसी कड़ी में जनसुराज पार्टी ने 51 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है. इस सूची में राजनीति और सामाजिक समीकरण – दोनों को साधने की पूरी कोशिश की गई है.

'लोगों को एक नई दिशा और प्रेरणा मिलेगी'

ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा में है गोपालगंज जिले का भोरे विधानसभा सीट, जहां से प्रशांत किशोर ने ट्रांसजेंडर समुदाय से आने वाली प्रीति किन्नर को टिकट दिया है. प्रीति का कहना है कि उनके चुनाव मैदान में उतरने से उनके समाज के लोगों को एक नई दिशा और प्रेरणा मिलेगी. उन्होंने कहा कि हमारा समाज अब भी कई मायनों में हाशिए पर है, लेकिन राजनीति में हमारी भागीदारी ही हमें बराबरी दिला सकती है. मेरा मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि अपने समाज की आवाज़ को विधानसभा तक पहुंचाना है.

देखने को मिल सकता है दिलचस्प सियासी जंग

प्रीति ने अपने क्षेत्र की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि भोरे विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है, और अगर जनता ने उन्हें मौका दिया, तो वो इन मुद्दों पर प्राथमिकता से काम करेंगी. राजनीतिक समीकरण की बात करें तो माना जा रहा है कि भोर सीट से राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी मैदान में उतर सकते हैं. ऐसे में अगर ये मुकाबला हुआ, तो भोर में एक दिलचस्प सियासी जंग देखने को मिल सकती है.