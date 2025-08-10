Baikunthpur Assembly Seat: बैकुंठपुर सीट पर 2020 में RJD को मिली थी जीत, इस बार भी रहेगा दबदबा कायम? समझिए समीकरण
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2875402
Zee Bihar JharkhandBH Gopalganj

Baikunthpur Assembly Seat: बैकुंठपुर सीट पर 2020 में RJD को मिली थी जीत, इस बार भी रहेगा दबदबा कायम? समझिए समीकरण

Baikunthpur Assembly Seat: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर गोपालगंज की बैकुंठपुर सीट पर सियासी हलचल तेज है. ऐसे में इस बार यहां का सियासी समीकरण कैसा रहेगा? समझिए इस खबर में.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 10, 2025, 11:49 PM IST

Trending Photos

बैकुंठपुर विधानसभा सीट
बैकुंठपुर विधानसभा सीट

Baikunthpur Assembly Seat: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, गोपालगंज ज़िले की बैकुंठपुर विधानसभा सीट पर सियासी सरगर्मी तेज़ हो गई है. जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित बैकुंठपुर में इस बार भी मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है, जहां भाजपा, राजद और जदयू तीनों ही पार्टियों के कद्दावर नेता अपनी-अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में हैं.

यह भी पढ़ें: राजगीर में Asia Rugby Under-20 में बिहार की बेटियों ने बढ़ाया राज्य का मान

वर्तमान में इस सीट से राजद के प्रेम शंकर प्रसाद विधायक हैं, जिन्होंने 2020 के चुनाव में भाजपा के मिथिलेश तिवारी को करीब 11 हजार वोटों से हराया था. इससे पहले 2015 में मिथिलेश तिवारी भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज कर चुके हैं, जबकि 2010 में जदयू के मंजीत सिंह इस सीट से विधायक चुने गए थे. इस बार भी यही तीन चेहरे, प्रेमशंकर यादव (राजद), मिथिलेश तिवारी (भाजपा) और मंजीत सिंह (जदयू) मुख्य दावेदार माने जा रहे हैं.

बैकुंठपुर की सबसे बड़ी समस्याओं में रोजगार की कमी, बाढ़ से तबाही और उच्च शिक्षा की सुविधाओं का अभाव प्रमुख हैं. पूरे क्षेत्र में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, जिससे छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए गोपालगंज या छपरा जैसे दूर के जिलों का रुख करना पड़ता है. साथ ही, गंडक नदी की बारहमासी बाढ़ से इस विधानसभा क्षेत्र के कई पंचायत बुरी तरह प्रभावित होते हैं. अपराध भी यहां एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है, खासकर दियारा क्षेत्र में, जहां सीमावर्ती जिलों, छपरा, सीवान, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर, की सीमाएं मिलने से अपराधियों का मूवमेंट अधिक देखा जाता है.

जातीय समीकरण की बात करें तो यादव, राजपूत, पिछड़ा वर्ग और दलित मतदाता इस सीट पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं. यादव समुदाय का वोटबैंक सबसे अधिक होने के कारण राजद की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, वहीं राजपूत और अन्य पिछड़ा वर्ग भाजपा और जदयू के पारंपरिक मतदाता रहे हैं. कुल 3,43,369 मतदाताओं वाली इस सीट पर पुरुष मतदाता 1,75,612 हैं जबकि महिला मतदाता 1,67,747 हैं. थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 10 है.

बैकुंठपुर की पहचान नारायणी रिवर फ्रंट, डुमरिया घाट, सिधवलिया चीनी मिल, पॉलिटेक्निक कॉलेज और पारा मेडिकल कॉलेज से भी जुड़ी है. लेकिन जनता की सबसे बड़ी मांग आज भी एक डिग्री कॉलेज की स्थापना, बाढ़ से स्थायी निजात और स्थानीय रोजगार के साधनों का विकास है. गोपालगंज जिले की 6 विधानसभा सीटों में वर्तमान में भाजपा, जदयू और राजद के पास दो-दो सीटें हैं, ऐसे में इस चुनाव में बैकुंठपुर का परिणाम जिले की राजनीतिक तस्वीर तय करने में अहम भूमिका निभाएगा. जनता किसे चुनती है, यह देखना दिलचस्प होगा, लेकिन मुद्दे साफ हैं, विकास, शिक्षा और सुरक्षा.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Baikunthpur Assembly SeatGopalganj newsBihar politics

Trending news

Rabri Devi
राबड़ी देवी के बहनोई हरिलाल यादव का निधन, तेजस्वी और तेज प्रताप पहुंचे रूबन अस्पताल
Asia Rugby Under 20
राजगीर में Asia Rugby Under-20 में बिहार की बेटियों ने बढ़ाया राज्य का मान
Begusarai News
पिता को अपहरण की आशंका, लेकिन बेटे का गंगा में कूदने का CCTV फुटेज वायरल
road accident
रांची में भीषण सड़क हादसा, नशे में धुत फॉर्च्यूनर चालक ने 3 को रौंदा
Sheikhpura news
शेखपुरा के घाटकुसुम्भा प्रखंड में बाढ़ से हालात बिगड़े, लोग छत पर रहने को मजबूर
Begusarai News
Begusarai Crime: बेगूसराय में घर पर चढ़कर अंधाधुंध फायरिंग, एक व्यक्ति घायल
Mukesh Sahni
VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने फूलन देवी की जयंती पर किया नमन
Begusarai News
मां-बेटी... किसान और मासूम समेत 7 लोगों की डूबने से मौत, बाढ़ से कारण पसरा मातम
Sasaram News
सासाराम में 55 करोड़ की लागत से बना मॉडल अस्पताल, स्वास्थ्य ने किया उद्घाटन
patna news
सड़क, रेल और हवाई मार्ग से जुड़ेगा पुनौरा धाम, अयोध्या जैसा होगा मंदिर का निर्माण
;