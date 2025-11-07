Advertisement
वोट किसे दिया? इतना पूछा और जवाब मिलते ही दलितों पर टूट पड़े राजद कार्यकर्ता, जानिए क्या है गोपालगंज की घटना

Bihar Chunav 2025: गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव के बाद मारपीट की बड़ी खबर सामने आई है. आरोप है कि आरजेडी को वोट नहीं देने पर सिधवलिया थाना क्षेत्र के बुचेया गांव में एक दलित परिवार के साथ मारपीट की गई. 

Nov 07, 2025

जानिए क्या है गोपालगंज की घटना

Bhaikunthpur News: बिहार विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण का मतदान गुरुवार को हुआ. इस दौरान गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग के बाद एक दलित परिवार के साथ मारपीट की घटना हुई. इस घटना से जिले में भारी तनाव है. दलित परिवार के साथ मारपीट का आरोप राजद के कार्यकर्ताओं पर लगा है. आरोप है कि राजद को वोट नहीं देने की वजह से सिधवलिया थाना क्षेत्र के बुचेया गांव में इस दलित परिवार के साथ मारपीट की गई.

पीड़ितों के अनुसार, वोट देकर घर लौटने के दौरान कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया और बीजेपी को वोट देने का आरोप लगाते हुए पिटाई की. घटना में तीन लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पीड़ित परिवार का आरोप है कि हमलावरों में अखिलेश यादव, विशाल यादव समेत अन्य लोग शामिल थे.

एसडीपीओ राजेश कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बैकुंठपुर विधानसभा में मतदान समाप्त होने के बाद तीन जगहों-बैकुंठपुर थाना के बंगरा, महम्मदपुर थाना के देवकुली और सिधवलिया थाना के बुचेया में मारपीट की घटनाएं दर्ज की गई हैं. तीनों स्थानों पर अलग-अलग शिकायतें दी गई हैं, जिनमें राजद समर्थकों पर हमला करने के आरोप हैं. उन्होंने कहा कि घायलों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

बीजेपी प्रत्याशी पीड़ितों से मिलने पहुंचे अस्पताल 

बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी सदर अस्पताल घायलों के देखने पहुंचे. जिनमें बंगरा में संजीत मिश्रा, देवकुली में सुमन सिंह और बुचेया में दलित परिवार के सदस्य हैं. बीजेपी नेता ने इन लोगों से मुलाकात किया और घटना की पूरी जानकारी ली. उन्होंने राजद विधायक प्रेम शंकर यादव के समर्थकों पर सीधे तौर पर हमला करने का आरोप लगाया.

