वोट किसे दिया? इतना पूछा और जवाब मिलते ही दलितों पर टूट पड़े राजद कार्यकर्ता, जानिए क्या है गोपालगंज की घटना

Bhaikunthpur News: बिहार विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण का मतदान गुरुवार को हुआ. इस दौरान गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग के बाद एक दलित परिवार के साथ मारपीट की घटना हुई. इस घटना से जिले में भारी तनाव है. दलित परिवार के साथ मारपीट का आरोप राजद के कार्यकर्ताओं पर लगा है. आरोप है कि राजद को वोट नहीं देने की वजह से सिधवलिया थाना क्षेत्र के बुचेया गांव में इस दलित परिवार के साथ मारपीट की गई.

पीड़ितों के अनुसार, वोट देकर घर लौटने के दौरान कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया और बीजेपी को वोट देने का आरोप लगाते हुए पिटाई की. घटना में तीन लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पीड़ित परिवार का आरोप है कि हमलावरों में अखिलेश यादव, विशाल यादव समेत अन्य लोग शामिल थे.

एसडीपीओ राजेश कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बैकुंठपुर विधानसभा में मतदान समाप्त होने के बाद तीन जगहों-बैकुंठपुर थाना के बंगरा, महम्मदपुर थाना के देवकुली और सिधवलिया थाना के बुचेया में मारपीट की घटनाएं दर्ज की गई हैं. तीनों स्थानों पर अलग-अलग शिकायतें दी गई हैं, जिनमें राजद समर्थकों पर हमला करने के आरोप हैं. उन्होंने कहा कि घायलों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

बीजेपी प्रत्याशी पीड़ितों से मिलने पहुंचे अस्पताल

बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी सदर अस्पताल घायलों के देखने पहुंचे. जिनमें बंगरा में संजीत मिश्रा, देवकुली में सुमन सिंह और बुचेया में दलित परिवार के सदस्य हैं. बीजेपी नेता ने इन लोगों से मुलाकात किया और घटना की पूरी जानकारी ली. उन्होंने राजद विधायक प्रेम शंकर यादव के समर्थकों पर सीधे तौर पर हमला करने का आरोप लगाया.

यह भी पढ़ें: बिहार के लिए क्या किए हैं, आना और फोटो खिंचवा कर चले जाना: संजय झा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!