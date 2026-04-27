Crime News: सहरसा में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म, मुजफ्फरपुर में टीचर बना हैवान, गोपालगंज में ननद-भाभी से गैंगरेप

Bihar Crime News: महिला सुरक्षा को लेकर बिहार एक बार फिर से शर्मसार हो गया. बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों से रेप के कई मामले सामने आए हैं. ताजा मामला गोपालगंज जिले से सामने आया है. यहां काशनगर थाना क्षेत्र में एक 7 साल के नाबालिग बच्ची से रेप करने का मामला सामने आया है. पीड़ित बच्ची को पुलिस ने मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. घटना के सम्बंध में बताया जा रहा है कि बच्ची जब पत्ता चुनने के लिए बहियार गई थी, तभी गांव के ही के एक 27 वर्षीय युवक ने बच्ची को मकई के खेत मे ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. घटना के बाद पीड़ित बच्ची ने अपने परिजनों को जब यह जानकारी दी और फिर मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस की टीम घटना स्थल पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी. पुलिस ने पीड़ित बच्ची को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

वहीं दूसरी ओर मुजफ्फरपुर में गुरू-शिष्य का रिश्ता शर्मशार हो गया. यहां सरैया थाना क्षेत्र के गांव के रहने वाली एक नाबालिग छात्रा के साथ कोचिंग संस्थान में पढ़ाने वाले शिक्षक के द्वारा दुष्कर्म की घटना सामने आई है. घटना के बाद कोचिंग संस्थान को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है. पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया है कि कोचिंग संचालक ने छात्रा को बहला-फुसलाकर अपने जाल में फंसाया और उसे हमेशा नशीला पदार्थ खिलाकर गलत काम करता रहा. घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने स्थानीय थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. कोचिंग संचालक पर प्राथमिक दर्ज होते ही शिक्षक फरार हो गया है. जिसकी तालाश में पुलिस जुट गई है.

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वहीं गोपालगंज में ननद-भाभी के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आने से सनसनी मच गई. पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. वही पीड़िता का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में कराया गया. घटना यादोपुर थाना क्षेत्र की है. बताया जा रहा है कि ननद-भाभी शौच के लिए गांव के समीप बंसवारी गई थी, तभी पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने दोनों से सामुहिक दुष्कर्म किया. पीड़िता ने यादोपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

सहरसा से विशाल कुमार, मुजफ्फरपुर से मणितोष कुमार और गोपालगंज से मधेश तिवारी की रिपोर्ट