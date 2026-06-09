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सासामूसा चीनी मिल के दिन बहुरेंगे! 14 हजार किसानों के 43 करोड़ बकाये के भुगतान पर कैबिनेट की मुहर

Gopalganj News: गोपालगंज के सासामूसा चीनी मिल से जुड़े 14 हजार गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है. राज्य कैबिनेट ने किसानों के वर्षों पुराने बकाये के भुगतान के लिए 42.99 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 09, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:22 PM IST
सासामूसा चीनी मिल के दिन बहुरेंगे! 14 हजार किसानों के 43 करोड़ बकाये के भुगतान पर कैबिनेट की मुहर
Image Credit: श्री संजय कुमार, गन्ना उद्योग मंत्री

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Rupak Mishra

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रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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