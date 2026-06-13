/Gopalganj News: सासामुसा चीनी मिल जल्द होगी चालू, बकाया 43 करोड़ रूपये मिलेंगे, 14 हजार गन्ना किसानों को होगा फायदा

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Sasamusa Sugar Mill News: गोपालगंज जिले में स्थित सासामुसा चीनी मिल से जुड़े गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है. सरकार ने पहले ही बंद पड़ी चीनी मिल को चालू करने का निर्देश दे दिया है, अब इस चीनी मिल से जुड़े किसानों के लगभग 43 करोड़ रुपये बकाया भुगतान को मंजूरी दे दी गई है. सरकार के इस फैसले से करीब 14 हजार गन्ना किसानों को लाभ मिलेगा. इससे गन्ना किसानों में खुशी की लहर देखने को मिल रही ही. बता दें कि सासामूसा चीनी मिल के बंद हो जाने से वहां के करीब 14 हजार किसानों के गन्ना मूल्य का लगभग 43 करोड़ रूपये मिल के पास बकाया था. इसको लेकर वहां के किसान लगातार मिल को चालू कराने के साथ ही बकाये राशि का भुगतान कराने के लिए आंदोलन कर रहे थे.
वहीं, राज्य सरकार बिहार के बंद सभी मिलों को फिर से चालू कराने के साथ ही 25 नई मिलें स्थापित कराने की दिशा में कार्य कर रही है. बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने सासामुसा मिल को चालू कराने के लिए सबसे पहले किसानों के बकाया राशि का भुगतान कराने के लिए पिछले दिनों मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति प्रदान की गई. इसके बाद इस मिल को चालू होने का रास्ता साफ हो गया है. लंबे समय से अपने बकाये का इंतजार कर रहे किसानों को अब उनके गन्ने के बकाया मूल्य का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा.
इससे किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और वे फिर से गन्ने की खेती की ओर लौटेंगे. गन्ने की खेती दोबारा शुरू होने से चीनी मिल के फिर से चालू होने की संभावना काफी बढ़ जाएगी. सरकार के इस ऐतिहासिक कदम से न केवल किसानों को उनका हक मिलेगा, बल्कि बंद पड़ी मिल के दोबारा शुरू होने और सूबे में 500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का रास्ता भी साफ हो गया है.
इसको लेकर गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के हित और उनके कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. सासामूसा चीनी मिल के किसानों का बकाया भुगतान हमारी प्राथमिकता सूची में था. कैबिनेट से मिली इस मंजूरी के बाद जल्द ही 14 हजार किसानों के खातों में उनके हक का पैसा जाएगा. इससे न सिर्फ हमारे गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि मिल चालू होने से गोपालगंज और आसपास के इलाकों में रोजगार और समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे.