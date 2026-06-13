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Gopalganj News: सासामुसा चीनी मिल जल्द होगी चालू, बकाया 43 करोड़ रूपये मिलेंगे, 14 हजार गन्ना किसानों को होगा फायदा

Gopalganj Sasamusa Sugar Mill: राज्य सरकार ने सासामुसा मिल को चालू कराने के लिए सबसे पहले किसानों के बकाया राशि का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है. सरकार के इस फैसले से लंबे समय से अपने बकाये का इंतजार कर रहे किसान काफी खुश हुए हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 13, 2026, 07:13 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:13 AM IST
Gopalganj News: सासामुसा चीनी मिल जल्द होगी चालू, बकाया 43 करोड़ रूपये मिलेंगे, 14 हजार गन्ना किसानों को होगा फायदा
Image Credit: मंत्री संजय सिंह (File Photo)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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