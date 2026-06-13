/Gopalganj News: सासामुसा चीनी मिल जल्द होगी चालू, बकाया 43 करोड़ रूपये मिलेंगे, 14 हजार गन्ना किसानों को होगा फायदा

Sasamusa Sugar Mill News: गोपालगंज जिले में स्थित सासामुसा चीनी मिल से जुड़े गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है. सरकार ने पहले ही बंद पड़ी चीनी मिल को चालू करने का निर्देश दे दिया है, अब इस चीनी मिल से जुड़े किसानों के लगभग 43 करोड़ रुपये बकाया भुगतान को मंजूरी दे दी गई है. सरकार के इस फैसले से करीब 14 हजार गन्ना किसानों को लाभ मिलेगा. इससे गन्ना किसानों में खुशी की लहर देखने को मिल रही ही. बता दें कि सासामूसा चीनी मिल के बंद हो जाने से वहां के करीब 14 हजार किसानों के गन्ना मूल्य का लगभग 43 करोड़ रूपये मिल के पास बकाया था. इसको लेकर वहां के किसान लगातार मिल को चालू कराने के साथ ही बकाये राशि का भुगतान कराने के लिए आंदोलन कर रहे थे.