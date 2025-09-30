Tapti Ganga Express: थावे जंक्शन से सूरत तक ताप्ती गंगा एक्सप्रेस की शुरुआत, यात्रियों ने फूल बरसाकर किया स्वागत

Tapti Ganga Express Train Schedule: गोपालगंज जिले के थावे जंक्शन से अब यात्री सीधे सूरत तक का सफर कर सकेंगे. मंगलवार सुबह ताप्ती गंगा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. इस मौके पर स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया गया और यात्रियों ने जयकारों व फूल बरसाकर ट्रेन और लोको पायलट का स्वागत किया. नवरात्रि के शुभ अवसर पर मिली इस सौगात से स्थानीय लोगों में गहरी खुशी देखने को मिली.

थावे जंक्शन से ट्रेन के परिचालन की औपचारिक शुरुआत सांसद डॉ. आलोक कुमार सुमन ने की. सुबह 5:40 बजे उन्होंने प्लेटफार्म नंबर एक से ताप्ती गंगा एक्सप्रेस को रवाना किया. इस कार्यक्रम में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद रहे. सांसद ने कहा कि यह ट्रेन थावे और आसपास के यात्रियों के लिए नई संभावनाएं लेकर आई है और क्षेत्र की बड़ी मांग पूरी हुई है.

उद्घाटन समारोह में रेलवे के मंडल परिचालन प्रबंधक, वाणिज्य प्रबंधक, सिग्नल और दूरसंचार अभियंता, मैकेनिकल इंजीनियर, थावे स्टेशन अधीक्षक समेत अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया. इस मौके पर उन्होंने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि ताप्ती गंगा एक्सप्रेस से यात्रियों को रोजगार, शिक्षा और व्यापार के नए अवसर मिलेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

ताप्ती गंगा एक्सप्रेस (19045) का परिचालन सूरत जंक्शन से 29 सितंबर को सुबह 10:10 बजे शुरू हुआ. ट्रेन उदना, व्यारा, नावापुर, नंदपुर, सिंधखेड़ा, जलगांव, भुसावल, बुढ़नपुर, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, मइहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज चौकी, विंध्यांचल, मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ और बलिया होते हुए अगले दिन शाम 6:10 बजे छपरा, रात 7:03 बजे मशरख, रात 8:20 बजे गोपालगंज और रात 8:55 बजे थावे जंक्शन पहुंची.

वहीं, 30 सितंबर से थावे जंक्शन से ट्रेन संख्या 19046 का परिचालन शुरू हुआ. सुबह 5:40 बजे ट्रेन थावे से रवाना हुई और 5:49 पर गोपालगंज, 6:53 पर मशरक और 8:45 पर छपरा पहुंची. इसके बाद यह ट्रेन बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, विंध्यांचल, प्रयागराज चौकी, मानिकपुर, सतना, मइहर, कटनी, जबलपुर, इटारसी, खंडवा, भुसावल, जलगांव, सिंधखेड़ा, नंदपुर, नावापुर, व्यारा, उदना होते हुए अगले दिन शाम 4:00 बजे सूरत जंक्शन पहुंचेगी.

ताप्ती गंगा एक्सप्रेस के थावे से चलने की खबर सुनते ही आसपास के गांवों और कस्बों से बड़ी संख्या में लोग स्टेशन पर जुटे. ट्रेन के पहुंचते ही स्टेशन पर ढोल-नगाड़े बजाए गए और यात्रियों ने जयकारे लगाए. ट्रेन पर फूल बरसाए गए और लोको पायलट का अभिनंदन किया गया. यह माहौल किसी त्योहार से कम नहीं था.

इस ट्रेन सेवा से अब गोपालगंज और आसपास के जिलों के हजारों लोग सीधे सूरत तक सफर कर पाएंगे. खासकर कपड़ा उद्योग में काम करने वालों के लिए यह ट्रेन एक बड़ी राहत साबित होगी. अब तक उन्हें सूरत जाने के लिए लंबा रूट लेना पड़ता था, लेकिन अब सीधी सुविधा मिलने से समय और खर्च दोनों की बचत होगी.

स्थानीय लोगों का मानना है कि ताप्ती गंगा एक्सप्रेस से न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी बल्कि क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी मजबूत होगी. सांसद आलोक सुमन ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार को लगातार नई सौगातें दे रही है. इस ट्रेन के जरिए थावे और आसपास के जिलों को देश के बड़े औद्योगिक शहर सूरत से सीधी कनेक्टिविटी मिलना ऐतिहासिक है.

इनपुट- मदेश तिवारी

ये भी पढ़ें- PM मोदी के सपने को सकार करेंगे CM नीतीश कुमार, 11 जिलों में कर दी ये बड़ी शुरुआत

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!