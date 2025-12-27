Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3055051
Zee Bihar JharkhandBH Gopalganj

थावे मंदिर चोरी मामले में एनकाउंटर, एक आरोपी के पैर में लगी गोली... उगल दिए सारे राज!

Gopalganj Thawe Mandir: गोपालगंज जिले के थावे मंजिद में हुए चोरी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. एक आरोपी को एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली लगी है, वही उसने वारदात से जुड़े अन्य लोगों और गहने की जानकारी पुलिस को दी है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 27, 2025, 11:47 AM IST

Trending Photos

थावे मंदिर चोरी मामले में एनकाउंटर, एक आरोपी के पैर में लगी गोली... उगल दिए सारे राज!
थावे मंदिर चोरी मामले में एनकाउंटर, एक आरोपी के पैर में लगी गोली... उगल दिए सारे राज!

Gopalganj Thawe Mandir: बिहार के गोपालगंज जिले के प्रसिद्ध सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में हुए चोरी के बाद एसआईटी की टीम ने गाजीपुर से दीपक राय को गिरफ्तार किया था.  आरोपी दीपक को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. वही, बीती रात घटना में शामिल एक आरोपी इजमामूल आलम को पकड़ने गई पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें जवाबी कर्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई.  जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उसके पास से चोरी किए गए मुकुट का कुछ हिस्सा भी बरामद हुआ है.

जल्द होगी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी
मामले में गोपालगंज एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि 17 दिसम्बर रात थावे मंदिर में चोरी हुई थी, जिसके बाद दीपक राय को गिरफ्तार किया गया था. उसके निशानदेही पर छापेमारी की जा रही थी. तभी बीती रात रिखई टोला के समीप आरोपी के आने की सूचना मिली. पुलिस टीम पहुंची तो आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी. जबाबी करवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी है. गिरफ्तार आरोपी इजमामूल आलम गाजीपुर जिले का रहनेवाला है. उसके पास से मुकुट का टुकड़ा बरामद किया गया है. उसने इस चोरी की वारदात से जुड़े बाकी अन्य लोगों और गहने की जानकारी दी है जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी.

यह भी पढ़ें: Chhapra News: जिसे समझा ठंड से बचने का सहारा, वही बना मौत का कारण... आप ऐसा बिल्कुल

Add Zee News as a Preferred Source

लॉकर उठाकर चोर हुए थे फरार
बता दें कि 17 दिसंबर की रात थावे दुर्गा मंदिर में चोरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया था. गैस कटर की मदद से मंदिर के मुख्य पट और गर्भगृह का ताला काटकर लॉकर को उठा कर चोर फरार हो गए थे. घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके माध्यम से पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था.

रिपोर्ट: मदेश तिवारी

TAGS

Gopalganj Thawe MandirThawe Mandir

Trending news

Gopalganj Thawe Mandir
थावे मंदिर चोरी मामले में एनकाउंटर, एक आरोपी के पैर में लगी गोली... उगले सारे राज
Motihari News
Motihari News: मोतिहारी में नकली पेट्रोल और डीजल बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़
Bettiah news
कहीं आप भी तो नहीं थे इस ट्रेन में सवार! बेतिया में टला बड़ा रेल हादसा
Chhapra News
Chhapra News: जिसे समझा ठंड से बचने का सहारा, वही बना मौत का कारण... आप ऐसा बिल्कुल
Hockey India League 2025-26
कल होगा Hockey India League 2025-26 का आगाज, रांची में तैयारियां पूरी
Bihar Crime News
बेगूसराय में इंसानियत शर्मसार, 12 साल के मासूम की गला दबाकर हत्या
Lalu Family
खिचड़ी के बाद महुआबाग के निजी मकान में शिफ्ट हो जाएगा लालू परिवार!
patna news
Patna News: पटना में बनेगा देश का पहला और दुनिया का चौथा ऊर्जा संग्रहालय
Patna Weather
पटना वालों अभी नहीं खत्म होने वाली ठिठुरन, अगले 24 घंटे में और गिर सकता है पारा!
Patna AQI Today
पटना में AQI अनहेल्दी, सांस लेने या आंखों में जलन हो तो न करें इग्नोर!