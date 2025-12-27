थावे मंदिर चोरी मामले में एनकाउंटर, एक आरोपी के पैर में लगी गोली... उगल दिए सारे राज!

Gopalganj Thawe Mandir: बिहार के गोपालगंज जिले के प्रसिद्ध सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में हुए चोरी के बाद एसआईटी की टीम ने गाजीपुर से दीपक राय को गिरफ्तार किया था. आरोपी दीपक को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. वही, बीती रात घटना में शामिल एक आरोपी इजमामूल आलम को पकड़ने गई पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें जवाबी कर्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई. जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उसके पास से चोरी किए गए मुकुट का कुछ हिस्सा भी बरामद हुआ है.

जल्द होगी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी

मामले में गोपालगंज एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि 17 दिसम्बर रात थावे मंदिर में चोरी हुई थी, जिसके बाद दीपक राय को गिरफ्तार किया गया था. उसके निशानदेही पर छापेमारी की जा रही थी. तभी बीती रात रिखई टोला के समीप आरोपी के आने की सूचना मिली. पुलिस टीम पहुंची तो आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी. जबाबी करवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी है. गिरफ्तार आरोपी इजमामूल आलम गाजीपुर जिले का रहनेवाला है. उसके पास से मुकुट का टुकड़ा बरामद किया गया है. उसने इस चोरी की वारदात से जुड़े बाकी अन्य लोगों और गहने की जानकारी दी है जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी.

लॉकर उठाकर चोर हुए थे फरार

बता दें कि 17 दिसंबर की रात थावे दुर्गा मंदिर में चोरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया था. गैस कटर की मदद से मंदिर के मुख्य पट और गर्भगृह का ताला काटकर लॉकर को उठा कर चोर फरार हो गए थे. घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके माध्यम से पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था.

रिपोर्ट: मदेश तिवारी