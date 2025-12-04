Advertisement
Thawe Famous Pedakiya Mithai: क्या आपने खाई है थावे की फेमस पुडुकिया मिठाई? जानें इसकी रेसिपी

Thawe Famous Pedakiya Mithai: गोपालगंज जिले की प्रसिद्र थावे मंदिर का नाम तो आपने जरूर सुना होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुडुकिया मिठाई वहां काफी फेमस है. बिहार के कई जिलों से लोग थावे मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और बड़े ही चाव से इस मिठाई का आनंद उठाते हैं.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 04, 2025, 03:59 PM IST

Thawe Famous Pedakiya Mithai: गोपालगंज जिले में थावे मंदिर काफी प्रसिद्ध है और उतनी फेमस है यहां की पुडुकिया मिठाई. चीनी की चासनी में डुबी ये मिठाई जब मुंह में जाती है तो मन को अलग ही सुकून मिलता है. कई जगहों पर इस मिठाई को गुझिया भी कहा जाता है. गोपालगंज, सीवान जैसे जिलों में ये मिठाई काफी प्रसिद्ध है. थावे दुर्गा मंदिर से लेकर थावे स्टेशन तक आपको इस मिठाई की 100 से अधिक दुकानें देखने को मिल जाएंगी.

पुडुकिया मिठाई की रेसिपी
इस मिठाई को बनाने के लिए पहले दूध का शुद्ध खोया बनाया जाता है. फिर मैदे को गूंदने के बाद उसका छोटा-छोटा गोला तैयार किया जाता है. अब तैयार किए गए छोटे-छोटे गोले को पूरी के आकार में बेलकर खोया भरा जाता है और पैक कर दिया जाता है. पैक करने के बाद अब बारी आती है, शेप देने की. आपने देखा होगा कि पुडुकिया पर एक चुड़ीदार शेप होती है. पैकिंग के बाद से एक साइड से डिजाइन बना दिया जाता है. अब कच्चे पुडुकिया को शुद्ध घी में डालकर तल लिया जाता है. शुद्ध घी में पकने के बाद या अच्छे से हल्का भूरा होने के बाद इस मिठाई को चीनी की चाशनी में डाल दिया जाता है. इसके बाद पुडुकिया बनकर तैयार हो जाता है.

गोपालगंज में प्रसिद्ध थावे मंदिर
बता दें कि थावे दुर्गा मंदिर काफी पुराना है. सीवान, गोपालगंज से लेकर पूरे बिहार से लोग इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं. इस मंदिर में साल-भर भीड़ देखने को मिलती है. ये मंदिर को थावे वाली माता का मंदिर, सिंहासिनी भवानी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है. थावे मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लोग मां के दरबार में खाली हाथ आते तो हैं लेकिन कभी खाली हाथ वापस नहीं जाते. माता रानी के आशीर्वाद से भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है.

