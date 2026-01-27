Thawe Mandir Theft Case: थावे मंदिर चोरी कांड का पर्दाफाश: मां दुर्गा का सोने का मुकुट और हार बरामद, मुख्य आरोपी शरीफ साई गिरफ्तार

Thawe Mandir Theft Case: गोपालगंज पुलिस को मंगलवार को बड़ी सफलता हाथ लगी. पुलिस ने सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में हुई आभूषणों की चोरी के मामले का खुलासा कर दिया है और इसके साथ ही चोरी की गई ज्वेलरी भी बरामद करने के साथ आरोपी को भी धर दबोचा है. थावे मंदिर में बीते साल 17 दिसंबर को 2 चोरों ने चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था. चोर मंदिर के गर्भगृह का ताला काटकर लॉकर उठा ले गए थे, जिसमें सोने का मुकुट, हार सहित कीमती आभूषण शामिल थे.

गोपालगंज एसपी विनय तिवारी ने बताया कि 17 दिसम्बर की रात थावे मंदिर से सोने का मुकुट, हार और छतरी की चोरी हुई थी. पहले इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. उनके पास से कुछ ज्वेलरी बरामद हुई थी. वही अब मुख्य आरोपी शरीफ साई सहित 3 लोगो को गिरफ्तार किया गया है. साथ ही चोरी किए गए सभी आभूषण भी बरामद कर लिए गए हैं.

मंदिर के प्रधान पुजारी संजय पाण्डेय ने बताया कि आज अत्यंत हर्ष है कि मां का सारा आभूषण बरामद कर लिया गया. मैं गोपालगंज एसपी विनय तिवारी को धन्यवाद देता हूं. पुजारी संजय पांडेय ने कहा कि मुझे पूरा यकीन था कि माता के सभी आभूषण जरूर बरामद होंगे.

रिपोर्ट: मधेश तिवारी