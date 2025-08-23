Kali Pandey Died: इंदिरा गांधी की हत्या के बाद थी कांग्रेस की लहर, लेकिन गोपालगंज से निर्दलीय जीत गए थे काली पांडे

Former MP Kali Pandey Passed Away: बिहार के गोपालगंज में 22 अगस्त की रात शोक की लहर लेकर आई. यहां के पूर्व सांसद काली पांडे का दिल्ली में निधन हो गया. काली पांडे का निधन दिल्ली के राममनोहर लोहिया अस्पताल हुआ. यहां पर उनका इलाज चल रहा था. बताया जा रहा है कि वह काफी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे. चलिए इस बीच जानते हैं उनकी ऐतिहासिक जीत के बारे में, जब वह कांग्रेस की लहर के बावजूद निर्दलीय लोकसभा का चुनाव जीत गए थे.

कांग्रेस की लहर में भी जीता निर्दलीय चुनाव

काली प्रसाद पांडेय का राजनीतिक जीवन उतार-चढ़ाव से भरा रहा था. विधायक रहते हुए एक हत्या के मामले में काली पांडे को जेल जाना पड़ा था. काली प्रसाद पांडे की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब पूरे देश में साल 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए सहानुभूति की लहर थी, तब उन्होंने जेल से ही निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की.

राजीव गांधी ने काली प्रसाद पांडे को कांग्रेस में कराया था शामिल

कांग्रेस की इस प्रचंड लहर के बावजूद काली प्रसाद पांडे ने कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सांसद नगीना राय को भारी मतों के अंतर से हराकर लोकसभा पहुंचे. इस जीत ने उनको एक शक्तिशाली और लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित कर दिया था. इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने काली प्रसाद पांडे को कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया था. हालांकि, कांग्रेस में शामिल होने के बाद काली प्रसाद पांडे ने राजद और लोजपा जैसी पार्टियों में भी काम किया. मगर, बाद में वह फिर से कांग्रेस में लौट आए. इसके बाद के चुनावों में काली पाडे को सफलता नहीं मिली.

यह भी पढ़ें: Kali Pandey Died: नहीं रहे बाहुबली पूर्व सांसद काली पांडेय, दिल्ली में हुआ निधन

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!