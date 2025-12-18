Bihar News: चोरों ने मंदिर को भी नहीं छोड़ा, यहां भी कर लिया हाथ साफ! थावे मंदिर और धर्मनाथ मंदिर से उड़ाए लाखों के गहने

Gopalganj News: गोपालगंज जिले में थावे दुर्गा मंदिर में चोरों ने गर्भगृह का ताला काटकर लॉकर लेकर फरार हो गए. उधर, छपरा के धर्मनाथ मंदिर में भी चोरों ने हाथ साफ किया है. चोरों ने मंदिर में स्थापित देवी-देवताओं के कीमती गहनों की चोरी कर ली.
Gopalganj News: गोपालगंज जिले के ऐतिहासिक सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में चोरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है. गैस कटर से मंदिर के मुख्य पट और गर्भगृह का ताला काटकर लॉकर को उठा कर चोर फरार हो गए. घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके माध्यम से पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. वही, छपरा में भी धर्मनाथ मंदिर में बड़ी चोरी हुई है. यहां भी चोर लाखों के गहने और दान पात्र की नकदी को लेकर फरार हो गए हैं.
मिली जानकारी के अनुसार, घटना बुधवार (17 दिसंबर) देर रात की है. चोरों ने मंदिर के गर्भगृह से लॉकर की चोरी की है, जिसमें सोने का मुकुट और हार रखा गया था. इसकी कीमत 50 लाख से ज्यादा बताई जा रही है. इस घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है. मौके पर गोपालगंज एसपी अवधेश दीक्षित पहुचकर जांच कर रहे हैं. साथ ही घटनास्थल पर एफएसएल की टीम बुलाई गई है.
रिपोर्ट: मदेश तिवारी
छपरा के मंदिर में भी बड़ी चोरी
वही, छपरा के धर्मनाथ मंदिर में भी बड़ी चोरी की घटना हुई है. चोर लाखों के गहने और दान पात्र की नकदी लेकर फरार हो गए हैं. छपरा शहर के भगवान बाजार थाना क्षेत्र स्थित पौराणिक एवं धार्मिक स्थल धर्मनाथ मंदिर में चोरी की बड़ी वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है. चोरों ने मंदिर में स्थापित देवी-देवताओं के कीमती गहनों की चोरी कर ली. दान पात्र में रखे गए रुपये भी निकाल ले गए. घटना की जानकारी मिलते ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई. मंदिर के महंत ने भगवान बाजार थाने पहुंचकर लिखित आवेदन दिया है और पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है. बताया जा रहा है कि चोरी गए गहनों की कीमत लाखों रुपये है.
मामले की कार्रवाई में जुटी पुलिस
इधर सूचना मिलने के बाद भगवान बाजार थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है. मंदिर परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोरों की पहचान कर घटना का खुलासा किया जाएगा. इस घटना से श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है और उन्होंने मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.
रिपोर्ट: राकेश कुमार सिंह
