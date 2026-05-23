बिहार-UP का सफर होगा और आसान! गोंडा से गोल्डेनगंज के बीच बिछेगी तीसरी-चौथी रेल लाइन, 7 जिलों को सीधा फायदा

बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा अब और आसान होने वाली है. गोण्डा कचहरी (उत्तर प्रदेश) से गोल्डेनगंज (बिहार) तक तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बिछाने की बड़ी योजना पर काम तेजी से शुरू हो गया है. इस परियोजना को लेकर सारण जिले में अधिकारियों की एक अहम बैठक भी हुई, जिसमें रेलवे और कई विभागों के अधिकारी शामिल हुए.

यह रेलवे परियोजना काफी बड़ी और महत्वपूर्ण मानी जा रही है. इसकी कुल लंबाई करीब 378.742 किलोमीटर होगी. इस नई रेल लाइन से बिहार और उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले आपस में जुड़ेंगे. बिहार के सारण और सीवान जिले भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं. खास बात यह है कि अकेले सारण जिले में लगभग 49 किलोमीटर लंबी नई लाइन बिछाई जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों को सीधा फायदा मिलेगा.

इस परियोजना के तहत सिर्फ रेलवे लाइन ही नहीं, बल्कि कई बड़े निर्माण कार्य भी किए जाएंगे. योजना में 16 रोड अंडर ब्रिज (RUB), 14 बड़े पुल, 93 छोटे पुल और एक रेल ओवर रेल संरचना बनाने का प्रस्ताव रखा गया है. इससे ट्रैफिक जाम कम होगा और ट्रेनें बिना रुकावट तेजी से चल सकेंगी.

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बैठक में जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को मिलकर सर्वे करने और जमीन का सही आकलन करने का निर्देश दिया है. खास तौर पर चैनवा से गोल्डेनगंज तक रेल लाइन बढ़ाने के लिए नई जमीन की जरूरत होगी. वहीं, भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचने के लिए कोपा से गोल्डेनगंज तक एक नई बाईपास रेल लाइन बनाने पर भी विचार चल रहा है.

इस नई रेल लाइन के बनने से ट्रेन की रफ्तार और संख्या दोनों बढ़ेंगी. मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों की आवाजाही आसान होगी. इससे छपरा और आसपास के इलाकों को बड़ा फायदा मिलेगा. व्यापार, उद्योग और रोजगार के नए मौके भी बनेंगे, जिससे इलाके की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी.

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यह परियोजना सिर्फ रेलवे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे क्षेत्र के विकास से जुड़ी हुई है. बेहतर कनेक्टिविटी से लोगों को यात्रा में समय बचेगा और व्यापारियों को सामान ढोने में आसानी होगी. इससे बिहार और यूपी के बीच संबंध और मजबूत होंगे.