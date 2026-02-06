मां की आंखों के सामने उजड़ गई दुनिया: बस हादसे में दो सगे चचेरे भाइयों की मौत, गर्भवती मां अस्पताल में भर्ती

Gopalganj Road Accident: गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव में शुक्रवार को एक हादसे में दो बच्चों की मौत हो गई. एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी झोपड़ी से टकरा गई. गोपालगंज जिले के डुमरिया गांव में हुए दुखद हादसे में मृतकों की पहचान चार साल के अरिष और ढाई साल के इम्तियाज के रूप में हुई है. दोनों बच्चे चचेरे भाई थे और हादसे के समय झोपड़ी के अंदर सो रहे थे.

जानकारी के अनुसार, कटेया थाना क्षेत्र के जमुन्हा से एक प्राइवेट स्कूल बस ड्राइवर के घर के पास पार्क की गई थी. ड्राइवर अब्बास वाहन पार्क करने के बाद खाने के लिए अंदर गया था. उसकी अनुपस्थिति में उसका बड़ा भाई सफरुद्दीन चाबी लेकर बस चलाने का प्रयास करने लगा. उन्होंने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और बस सीधे सड़क किनारे झोपड़ी में घुस गई, जिससे झोपड़ी पूरी तरह टूट गई.

हादसे के समय झोपड़ी के अंदर मौजूद अरिष की मां, जो गर्भवती थीं, गंभीर रूप से घायल हो गईं और उन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. उनका इलाज चिकित्सकीय निगरानी में चल रहा है और उनकी डिलीवरी कुछ दिनों में होने वाली है. पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज के सदर अस्पताल भेज दिया.

आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है और हादसे में लापरवाही और जिम्मेदारी तय करने के लिए जांच शुरू कर दी गई है. घटना के समय बस में सवार सभी 20 छात्र सुरक्षित रहे. इस हादसे ने दुमरिया गांव में शोक की लहर फैला दी है. दोनों मृतक गरीब मजदूर परिवारों से थे. अरिष चार बहनों में इकलौता भाई था, जबकि इम्तियाज दो भाइयों में बड़ा था.

गांव वालों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मृतक परिवारों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है. इस दुखद घटना ने पूरे समुदाय को सदमे में डाल दिया है. लोग दो बच्चों की असमय मौत पर शोक व्यक्त कर रहे हैं और इस त्रासदी के पीछे की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं.

इनपुट: आईएएनएस

