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Gopalganj Mob Lynching: ज्वेलरी दुकान लूटकर भाग रहे 4 अपराधियों को ग्रामीणों ने पकड़ा और पीट-पीटकर मार डाला

Gopalganj Mob Lynching: गोपालगंज में मॉब लिंचिंग की घटना सामने आयी है. यहां पर लूटकर भाग रहे अपराधियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया. इसके बाद भीड़ ने दो बदमाशों को पीट-पीटकर मार डाला.

 

Written By  MADHESH TIWARI|Edited By: Shailendra |Last Updated: Apr 25, 2026, 03:14 PM IST

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गोपालगंज में मॉब लिंचिंग में 2 अपराधियों की मौत, 2 घायल
गोपालगंज में मॉब लिंचिंग में 2 अपराधियों की मौत, 2 घायल

Gopalganj News: गोपालगंज जिले में ज्वेलरी दुकान लूटकर भाग रहे 4 अपराधियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और 2 अपराधियों की भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला. वहीं, 2 अपराधियों को घायल कर दिया, जिन्हें इलाज के लिए रेफर किया गया है.

दरअसल, जिले के भोरे थाना क्षेत्र के लाला छापर बाजार स्थित दीपक ज्वेलर्स में शुक्रवार की दोपहर दिनदहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देने पहुंचे अपराधियों के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. हथियारबंद अपराधियों की तरफ से लूटपाट और फायरिंग की घटना के बाद ग्रामीणों ने चार अपराधियों को पकड़ लिया, जिनमें से दो की मौत हो गई है. घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है.

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह पांच की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने दीपक ज्वेलर्स में हथियार के बल पर लूटपाट शुरू कर दी. इस दौरान स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए एक अपराधी को मौके पर ही पकड़ लिया. वहीं, अन्य अपराधी फायरिंग करते हुए भागने लगे.

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अपराधियों की ओर से की गई फायरिंग में दो स्थानीय लोगों को गोली लग गई. इनमें एक व्यक्ति डब्लू मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बता दें कि 3 साल पहले 23 अप्रैल को इसी ज्वेलरी दूकान में बाइक सवार अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था. वहीं, 3 साल बाद 24 अप्रैल को 2 बाइक सवार 5 अपराधी वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे.

घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने भाग रहे दो अन्य अपराधियों को भी पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी. इसी दौरान गांव से कुछ दूरी पर एक और अपराधी को ग्रामीणों ने दबोच लिया. भीड़ के गुस्से का शिकार बने इस अपराधी की मौके पर ही मौत हो गई.

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