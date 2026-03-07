UPSC Result 2025: गोपालगंज के 'दो लाल' बनेंगे अफसर; अभिनव को 247वीं और विशाल को मिली 334वीं रैंक

UPSC Result 2025: यूपीएससी का रिजल्ट 6 मार्च को जारी किया, जिसमें गोपालगंज के दो लाल को सफलता मिली है. साधारण घर में पले-बढ़े अभिनव अशोक और विशाल सिंह ने जिले के साथ-साथ अपने परिवार का नाम भी रौशन किया है. जिले के बैकुंठपुर निवासी विशाल सिंह को 334 रैंक और अभिनव को 247 वीं रैंक मिला है. विशाल सिंह धर्मबारी गांव के रहने वाले हैं, रिजल्ट आने के बाद परिजनों और ग्रामीणों में खुशी का माहौल है.

हैदराबाद में कर रहे थे ट्रेनिंग

अभिनव अशोक को पहले आईपीएस मिला था, जिसके बाद वे हैदराबाद में ट्रेनिंग कर रहे थे. वही इस बार उन्हें सफलता मिली और वे आईएएस बन गए. कई छात्र ऐसे मोड़ पर निराश हो जाते हैं, लेकिन अभिनव ने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया. उन्होंने तय कर लिया कि मंजिल बड़ी रखनी है और लगातार मेहनत करते रहना है. अभिनव के पिता डॉ. ए.के. चौधरी पेशे से चिकित्सक हैं और गोपालगंज के सदर अस्पताल में पदस्थापित है. मां पूनम चौधरी गृहिणी हैं. पिता का सपना था कि उनके दोनों बेटे डॉक्टर बनें और परिवार की चिकित्सा सेवा की विरासत को आगे बढ़ाएं.

आईएएस बनने का सपना

अभिनव ने पहली बार यूपीएससी 2023-24 में परीक्षा दी. वे पास कर गए, लेकिन उन्हें आईपीएस मिला. हैदराबाद में प्रशिक्षण शुरू हो गया. लेकिन अभिनव के मन में अभी भी एक सपना बाकी था 'आईएएस' बनने का. प्रशिक्षण के दौरान अभिनव ने पढ़ाई जारी रखी. आखिरकार 2025-26 की परीक्षा में उन्होंने फिर कोशिश की और इस बार 247वीं रैंक हासिल की. 6 मार्च को जब परिणाम आया, तो सबसे पहले उन्होंने अपने माता-पिता को यह खुशखबरी दी.

रिपोर्ट: मदेश तिवारी