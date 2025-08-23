Who was Kali Pandey: कौन थे बाहुबली पूर्व सांसद काली पांडे, जिन्हें प्राप्त है 'शेर-ए-बिहार' की ख्याति
Who was Kali Pandey: कौन थे बाहुबली पूर्व सांसद काली पांडे, जिन्हें प्राप्त है 'शेर-ए-बिहार' की ख्याति

Former MP Kali Pandey Passed Away: साल 1984 के लोकसभा चुनाव में काली प्रसाद पांडे ने जेल में रहते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस प्रत्याशी नगीना राय को हराया था. नगीना राय को हरा कर सांसद बने थे.

Aug 23, 2025

कौन थे बाहुबली पूर्व सांसद काली पांडे, जानिए (File Photo)
Kali Pandey Died: बिहार के गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडेय का 22 अगस्त, शुक्रवार को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया. वह लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, जिनका इलाज दिल्ली में चल रहा था. उन्होंने शुक्रवार की रात करीब 9:30 बजे अंतिम सांस ली. काली प्रसाद पांडे के निधन से उनके समर्थकों और क्षेत्र में शोक की लहर है. चलिए जानते हैं पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडेय के बारे में सबकुछ.

काली प्रसाद पांडे का राजनीतिक जीवन, जानिए
काली प्रसाद पांडेय का जन्म गोपालगंज के विशंभरपुर थाना क्षेत्र के रमजीता गांव में हुआ था. उनके पिता का नाम भगन पांडेय था. कहा जाता है कि काली प्रसाद पांडे युवावस्था से ही वे सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहने लगे थे. काली पांडे सियासी सफर साल 1980 में शुरू हुआ, जब उन्होंने पहली बार गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और विधायक बने. इस जीत के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

कांग्रेस लहर में निर्दलीय जीते थे चुनाव
कांग्रेस की इस प्रचंड लहर के बावजूद काली प्रसाद पांडे ने कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सांसद नगीना राय को भारी मतों के अंतर से हराकर लोकसभा पहुंचे. इस जीत ने उनको एक शक्तिशाली और लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित कर दिया था. इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने काली प्रसाद पांडे को कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया था. हालांकि, कांग्रेस में शामिल होने के बाद काली प्रसाद पांडे ने राजद और लोजपा जैसी पार्टियों में भी काम किया. मगर, बाद में वह फिर से कांग्रेस में लौट आए.

काली प्रसाद पांडे का परिवार
काली प्रसाद पांडे अपने पीछे पत्नी मंजू माला, भाई और बीजेपी एमएलसी आदित्य नारायण पांडेय और तीन बेटों- पंकज कुमार पांडेय, धीरज कुमार पांडेय और बबलू पांडेय- समेत पूरे परिवार को छोड़ गए हैं.

