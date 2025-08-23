Who was Kali Pandey: कौन थे बाहुबली पूर्व सांसद काली पांडे, जिन्हें प्राप्त है 'शेर-ए-बिहार' की ख्याति

Kali Pandey Died: बिहार के गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडेय का 22 अगस्त, शुक्रवार को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया. वह लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, जिनका इलाज दिल्ली में चल रहा था. उन्होंने शुक्रवार की रात करीब 9:30 बजे अंतिम सांस ली. काली प्रसाद पांडे के निधन से उनके समर्थकों और क्षेत्र में शोक की लहर है. चलिए जानते हैं पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडेय के बारे में सबकुछ.

काली प्रसाद पांडे का राजनीतिक जीवन, जानिए

काली प्रसाद पांडेय का जन्म गोपालगंज के विशंभरपुर थाना क्षेत्र के रमजीता गांव में हुआ था. उनके पिता का नाम भगन पांडेय था. कहा जाता है कि काली प्रसाद पांडे युवावस्था से ही वे सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहने लगे थे. काली पांडे सियासी सफर साल 1980 में शुरू हुआ, जब उन्होंने पहली बार गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और विधायक बने. इस जीत के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

कांग्रेस लहर में निर्दलीय जीते थे चुनाव

कांग्रेस की इस प्रचंड लहर के बावजूद काली प्रसाद पांडे ने कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सांसद नगीना राय को भारी मतों के अंतर से हराकर लोकसभा पहुंचे. इस जीत ने उनको एक शक्तिशाली और लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित कर दिया था. इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने काली प्रसाद पांडे को कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया था. हालांकि, कांग्रेस में शामिल होने के बाद काली प्रसाद पांडे ने राजद और लोजपा जैसी पार्टियों में भी काम किया. मगर, बाद में वह फिर से कांग्रेस में लौट आए.

​यह भी पढ़ें: इंदिरा गांधी की हत्या के बाद थी कांग्रेस की लहर, लेकिन निर्दलीय जीत गए थे काली पांडे

काली प्रसाद पांडे का परिवार

काली प्रसाद पांडे अपने पीछे पत्नी मंजू माला, भाई और बीजेपी एमएलसी आदित्य नारायण पांडेय और तीन बेटों- पंकज कुमार पांडेय, धीरज कुमार पांडेय और बबलू पांडेय- समेत पूरे परिवार को छोड़ गए हैं.

यह भी पढ़ें:Kali Pandey Died: नहीं रहे बाहुबली पूर्व सांसद काली पांडेय, दिल्ली में हुआ निधन

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!