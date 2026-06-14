/Gopalganj News: पति के थे नाजायज संबंध तो नाराज पत्नी चढ़ी मोबाइल टावर पर, फिर ड्रामे में पुलिस की हुई एंट्री

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Gopalganj Husband-Wife Drama: गोपालगंज जिले के कटेया थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार (14 जून) को उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब पारिवारिक विवाद से नाराज एक महिला मोबाइल टावर पर चढ़ गई. घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. महिला की पहचान मोहनपुर गांव निवासी सोनम शर्मा के रूप में हुई. जानकारी के अनुसार, सोनम शर्मा की शादी वर्ष 2019 में विजयीपुर थाना क्षेत्र के खूटहां गांव में हुई थी और वह तीन बच्चों की मां है. महिला का आरोप है कि उसका पति दूसरी महिला को अपने साथ रख रहा है, जिससे वह काफी समय से मानसिक रूप से परेशान थी.
इसी विवाद के चलते वह (महिला) रविवार की सुबह गांव में स्थित एक मोबाइल टावर पर चढ़ गई. जब ग्रामीणों की नजर टावर पर चढ़ी महिला पर पड़ी तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी. वहीं टावर पर महिला को चढ़ा देखा, घटनास्थल पर लोगों का मजमा लग गया. देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए. घटना की सूचना मिलने पर कटेया थाना की पुलिस भी तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और महिला को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास शुरू किए.
पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों ने महिला को काफी देर तक समझाने-बुझाने का प्रयास किया. कई घंटों तक चले इस घटनाक्रम के दौरान लोगों की निगाहें टावर पर टिकी रहीं. आखिरकार समझाने के बाद महिला नीचे उतरने के लिए तैयार हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे सुरक्षित टावर से नीचे उतारा गया. महिला के सुरक्षित नीचे आने के बाद प्रशासन और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली.
घटना के बाद पुलिस महिला और उसके पति को अपने साथ थाने ले गई, जहां दोनों से पूछताछ की जा रही है. महिला के मायके वालों का आरोप है कि उसके पति का किसी दूसरी महिला के साथ कथित तौर पर अवैध संबंध हैं. सोनम लगातार इसका विरोध कर रही थी, लेकिन पति की हरकतों में कोई सुधार नहीं हुआ. इस वजह से वह पिछले कुछ समय से गहरे मानसिक तनाव से गुजर रही थी.
रिपोर्ट- ऋषिकेश