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Gopalganj News: पति के थे नाजायज संबंध तो नाराज पत्नी चढ़ी मोबाइल टावर पर, फिर ड्रामे में पुलिस की हुई एंट्री

Gopalganj News: गोपालगंज जिले के कटेया थाना क्षेत्र के एक गांव में एक महिला के मोबाइल टावर पर चढ़ने से हड़कंप मच गया. महिला का आरोप है कि उसका पति दूसरी महिला को अपने साथ रख रहा है, जिससे वह काफी समय से मानसिक रूप से परेशान थी. बड़ी मुश्किल में गांव वालों और पुलिस ने महिला को समझाकर टावर से नीचे उतारा.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 14, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 02:15 PM IST
Gopalganj News: पति के थे नाजायज संबंध तो नाराज पत्नी चढ़ी मोबाइल टावर पर, फिर ड्रामे में पुलिस की हुई एंट्री
Image Credit: मोबाइल टावर पर चढ़ी महिला

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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