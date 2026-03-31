महिला सशक्तिकरण की मिसाल:गोपालगंज की मुखिया रामावती देवी ने बदल दी पंचायत की तस्वीर

Bihar News: बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर तेजी से बदल रही है. पहले जहां 'मुखिया पति' के हस्तक्षेप या उनके द्वारा शासन चलाने की चर्चा आम थी, वहीं अब यह धारणा धीरे-धीरे समाप्त हो रही है. आज महिला मुखियाएं न केवल आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि अपने नेतृत्व कौशल से पंचायतों का सफल संचालन भी कर रही हैं. वे विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए अपनी अलग पहचान बना रही हैं. इनकी प्रेरणादायक कहानियां अन्य महिलाओं और युवतियों के लिए आत्मविश्वास का स्रोत बन रही हैं.

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रामावती देवी बनीं मिसाल

ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी गोपालगंज जिले की जादोपुर दुखहरण पंचायत की मुखिया रामावती देवी की है. उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और कुशल नेतृत्व के बल पर न केवल अपनी पंचायत में बल्कि पूरे जिले में एक मिसाल कायम की है। उनका कार्यशैली और जनता से जुड़ाव उन्हें अन्य जनप्रतिनिधियों से अलग पहचान दिलाता है.

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विकास कार्यों में सक्रिय भूमिका

रामावती देवी नियमित रूप से गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनती हैं और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करती हैं. विशेष रूप से महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को वे प्राथमिकता देती हैं. बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के कारण उनकी पंचायत में कई चुनौतियां रहती हैं, खासकर मानसून के दौरान. इसके बावजूद उन्होंने सड़कों का निर्माण, बिजली व्यवस्था में सुधार, नल-जल योजना का विस्तार, सोलर लाइटों की स्थापना और छठ घाटों का विकास जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए हैं.

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी रामावती देवी ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं. उन्होंने जीविका स्वयं सहायता समूहों से महिलाओं को जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया है. साथ ही, सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में भी वे सक्रिय भूमिका निभा रही हैं. वे ग्राम सभाओं, सरकारी बैठकों और विकास से जुड़े सभी निर्णयों में स्वयं भाग लेती हैं. उनका मानना है कि आरक्षण मिलने के बाद ही महिलाओं को अपने कौशल को दिखाने का वास्तविक अवसर मिला है, जिससे वे न केवल खुद आगे बढ़ रही हैं बल्कि पूरे गांव के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं.