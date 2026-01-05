Advertisement
दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग पहुंचा गोपालगंज, केसरिया पहुंचने में लगेंगे अभी 7 दिन

दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बिहार के गोपालगंज पहुंच चुका है, जिसे पूर्वी चंपारण के केसरिया स्थित विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया जाएगा. सोमवार को मंत्री अशोक चौधरी और सायन कुणाल ने इसकी विधिवत पूजा की.

Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 05, 2026, 05:35 PM IST

पूर्वी चंपारण के केसरिया में बन रहे विराट रामायण मंदिर में स्थापित होनेवाला विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बिहार में प्रवेश कर चुका है. शिवलिंग गोपालगंज पहुंच चुका है, जहां सोमवार को बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और महावीर मंदिर के सचिव सायन कुणाल ने पूजा अर्चना की. कुचायकोट थाना क्षेत्र के बल्थरी चेकपोस्ट पर विशाल शिवलिंग की पूजा अर्चना की गई. मंत्री अशोक चौधरी और सायन कुणाल के पूजा करने के बाद शिवलिंग आगे के लिए रवाना किया गया. शिवलिंग को गोपालगंज से केसरिया पहुंचने में 7 दिन लगने वाले हैं.

इस दौरान गोपालगंज के जिलाधिकारी पवन सिन्हा और एसपी सहित कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे. शिवलिंग गोपालगंज जिले में कई जगहों पर रुकते हुए डुमरिया घाट पुल पारकर पूर्वी चंपारण की सीमा में प्रवेश करेगा.

मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि हनुमान जी महादेव के 11वें रुद्र हैं. इस शिवलिंग की स्थापना से बिहार में सनातन पर आस्था रखने वाले को बल मिलेगा.

वही, सायन कुणाल ने बताया कि यह शिवलिंग 12 जनवरी तक केसरिया पहुंचेगा. 17 जनवरी को शिवलिंग स्थापित भी कर दी जाएगी. 2030 तक भव्य मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा और फिर भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें- Bihar STET Result: जारी हो गया एसटीईटी का रिजल्ट, 52.17% परीक्षार्थी पास

विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग के बिहार आगमन पर समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी ने अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर पोस्ट करते हुए लिखा, "विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग आज बिहार पहुंच चुका है. ऐसा प्रतीत होता है मानो इस क्षण की प्रतीक्षा वर्षों से थी." जैसे-जैसे शिवलिंग आगे बढ़ रहा है, पूरे मार्ग में जय शिव और हर-हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं. यह शिवलिंग न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि पर्यटन और कला के नजरिए से भी बिहार की नई पहचान बनने वाला है.

रिपोर्ट: मधेश तिवारी, गोपालगंज

