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6 महीने से चुपके-चुपके मिलते थे दोनों, प्रेमी ने शादी से किया मना, तो मोबाइल टावर पर चढ़ गई प्रेमिका

Gopalganj Latest News: गोपालगंज में एक लड़की मोबाइल के टावर पर चढ़ गई. बताया जा रहा है कि उसके प्रेमी ने उससे शादी से मना कर दिया था. जिसकी वजह से प्रेमिका ने ये कदम उठाया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 03, 2026, 11:44 PM IST

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गोपालगंज में प्रेमी के शादी से इनकार करने के बाद एक युवती टावर पर चढ़ गई
गोपालगंज में प्रेमी के शादी से इनकार करने के बाद एक युवती टावर पर चढ़ गई

Gopalganj News: गोपालगंज जिले में इंस्टाग्राम से शुरू हुए प्रेम-प्रसंग में शादी से इनकार करने पर प्रेमिका मोबाइल टावर पर चढ़ गई, जिसे मनाने के लिए पुलिस काफी मशक्कत करनी पड़ी, फिर उसे टावर से उतारा गया.

घटना शुक्रवार दोपहर महमदपुर थाना क्षेत्र की है, जहां सुपौली गांव की एक लड़की अपने प्रेमी के शादी से इनकार करने से आहत होकर आरपी पब्लिक स्कूल के 80 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गई और आत्महत्या करने की कोशिश करने लगी.

उसने बताया कि दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी और पिछले छह महीनों से चुपके-चुपके मिलते थे, लेकिन जब युवती ने शादी की बात की, तो युवक मुकर गया.

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बताया जाता है कि इसके बाद लड़की के माता-पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी, लेकिन वहां भी प्रेमी ने पहुंचकर शादी रुकवा दी. इस घटना से युवती और अधिक आहत हो गई.

शुक्रवार को युवती ने प्रेमी को महम्मदपुर बुलाया, लेकिन वह नहीं आया और उसका मोबाइल स्विच ऑफ मिला. इससे नाराज होकर वह टावर पर चढ़ गई. सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और करीब तीन घंटे तक अफरा-तफरी मची रही.

थानाध्यक्ष श्याम नारायण प्रसाद 80 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गए. उन्होंने फोन पर एसडीपीओ राजेश कुमार से युवती की बात कराई. एसडीपीओ ने लड़की की सारी बात मान ली. उसे न्याय का भरोसा दिलाया, जिसके बाद आत्महत्या करने जा रही युवती ने पुलिस की बात मान ली और सुरक्षित नीचे उतर आई.

रिपोर्ट: मदेश तिवारी

यह भी पढ़ें: Jehanabad: धोखेबाज निकला प्रेमी, 5 साल तक किया यौन शोषण, दे रहा जान से मारने की धमकी

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