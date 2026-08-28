/महावीरी जुलूस के दौरान गोलियों की गूंज से सहमा गोपालगंज, युवक की हत्या से इलाके में तनाव

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बिहार के गोपालगंज जिले में पुरानी चौक के पास महावीरी अखाड़े जुलूस के दौरान अज्ञात हमलावरों ने 22 वर्षीय एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. यह घटना गुरुवार रात करीब 11:30 बजे हुई, जिससे इलाके में दहशत और तनाव फैल गया, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई. मृतक की पहचान गोपालगंज निवासी शिवाजी के बेटे विकास कुमार के तौर पर हुई है.
शुरुआती जांच के मुताबिक, विकास महावीरी अखाड़े जुलूस में शामिल था या पास में ही मौजूद था, तभी हमलावरों ने कथित तौर पर युवक के सिर में गोली मार दी. गोली लगने के बाद अखाड़ा जुलूस में मौजूद लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की और बाद में घटना की जानकारी जिला पुलिस को दी.
गोलीबारी की सूचना मिलने के बाद टाउन पुलिस मौके पर पहुंची और विकास को सदर अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद गोपालगंज सदर एसडीपीओ-2 राजेश कुमार पुलिस टीम के साथ मॉडल सदर अस्पताल पहुंचे और जानकारी जुटाने के लिए पीड़ित के परिवार से मिले. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.
गोपालगंज पुलिस ने हमलावरों की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी है. घटनाक्रम का पता लगाने और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने के लिए पुरानी चौक और आस-पास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है.
एसडीपीओ-2 राजेश कुमार ने कहा कि हत्या के मकसद का अभी तक पता नहीं चल पाया है. पुलिस सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है, जिसमें आपसी दुश्मनी और जुलूस के दौरान हुआ कोई विवाद भी शामिल है.
उन्होंने बताया कि आरोपियों की जल्द ही पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. गोपालगंज पुलिस ने जिले के टाउन पुलिस स्टेशन में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या से संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है. घटना के बाद, तनाव बढ़ने से रोकने के लिए पुरानी चौक और अन्य संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया.
इनपुट: आईएएनएस