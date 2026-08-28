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महावीरी जुलूस के दौरान गोलियों की गूंज से सहमा गोपालगंज, युवक की हत्या से इलाके में तनाव

Gopalganj News: गोपालगंज जिला के नगर थाना क्षेत्र में महावीरी जुलूस के दौरान गोलीबारी की घटना सामने आई है. पुरानी चौक के पास जुलूस के दौरान एक युवक को गोली मार दी गई. गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई.

Reported ByIANSEdited ByShailendra
Published: Aug 28, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 04:00 PM IST
महावीरी जुलूस के दौरान गोलियों की गूंज से सहमा गोपालगंज, युवक की हत्या से इलाके में तनाव
Image Credit: गोपालगंज में महावीरी अखाड़ा जुलूस के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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