70वीं BPSC परीक्षा में बिहारियों से भेदभाव का आरोप, सरकार से जांच कराने की मांग

70वीं बीपीएससी (BPSC) सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद से ही हिंदी भाषी अभ्यर्थियों में गहरा असंतोष और नाराजगी देखी जा रही है. बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष और चर्चित छात्र नेता दिलीप कुमार ने गुरुवार (2 जुलाई) को आयोग पर गंभीर आरोप लगाए. इसको लेकर दिलीप कुमार का कहना है कि इस परीक्षा के परिणाम में हिंदी भाषी और बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थियों के साथ बड़े पैमाने पर भेदभाव किया गया है, जिससे उनका भविष्य प्रभावित हुआ है. मुख्य परीक्षा में 300 अंक के निबंध विषय में हिंदी भाषी और बिहारी अभ्यर्थियों द्वारा 200 या इससे अधिक अंक लाने वालों की संख्या पिछली परीक्षाओं में अधिक थी, लेकिन 70वीं BPSC मुख्य परीक्षा में बीपीएससी ने चुपके से निर्देश जारी किया कि निबंध विषय में 180 अंक से अधिक देने पर मुख्य परीक्षक द्वारा जांच की जाएगी.