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70वीं BPSC परीक्षा में बिहारियों से भेदभाव का आरोप, सरकार से जांच कराने की मांग

BPSC Exam 2026: छात्र नेता दिलीप कुमार ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा के परिणाम में हिंदी भाषी और बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है. इस घटना पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है. इस मामले में राजद प्रवक्ता अरुण यादव ने कहा कि 70वीं BPSC परीक्षा में हिन्दी भाषी छात्रों को नुकसान हुआ है. इस पर बीजेपी ने कहा कि शैक्षणिक संस्था को बदनाम करने के लिए साजिश कर रहे हैं.

Written BySunny KumarEdited By:K Raj Mishra
Published: Jul 03, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:51 PM IST
70वीं BPSC परीक्षा में बिहारियों से भेदभाव का आरोप, सरकार से जांच कराने की मांग
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीरSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Sunny Kumar

Sunny Kumar

सन्नी कुमार पिछले तीन वर्षों से पटना में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं. मुख्य रूप से राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके साथ ही शिक्षा, खेल, स्पेशल स्टोरी और पुलिस मुख्यालय से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. Z Bihar-Jharkhand के साथ जुड़े हुए हैं.
 
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