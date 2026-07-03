70वीं BPSC परीक्षा में बिहारियों से भेदभाव का आरोप, सरकार से जांच कराने की मांग

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70वीं बीपीएससी (BPSC) सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद से ही हिंदी भाषी अभ्यर्थियों में गहरा असंतोष और नाराजगी देखी जा रही है. बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष और चर्चित छात्र नेता दिलीप कुमार ने गुरुवार (2 जुलाई) को आयोग पर गंभीर आरोप लगाए. इसको लेकर दिलीप कुमार का कहना है कि इस परीक्षा के परिणाम में हिंदी भाषी और बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थियों के साथ बड़े पैमाने पर भेदभाव किया गया है, जिससे उनका भविष्य प्रभावित हुआ है. मुख्य परीक्षा में 300 अंक के निबंध विषय में हिंदी भाषी और बिहारी अभ्यर्थियों द्वारा 200 या इससे अधिक अंक लाने वालों की संख्या पिछली परीक्षाओं में अधिक थी, लेकिन 70वीं BPSC मुख्य परीक्षा में बीपीएससी ने चुपके से निर्देश जारी किया कि निबंध विषय में 180 अंक से अधिक देने पर मुख्य परीक्षक द्वारा जांच की जाएगी.
उन्होंने कहा कि इस प्रकार निबंध की कॉपी जांच करने वाले शिक्षकों के हाथ बांध दिए गए. इससे हिन्दी भाषी और बिहारी अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है. इसके अलावा निबंध विषय की कॉपी में हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग से संकेत दिए गए थे, जबकि पूर्व की परीक्षाओं में ऐसा नहीं होता था. छात्र नेता दिलीप कुमार ने बताया कि 549 अनारक्षित सीटों में सिर्फ 216 बिहारी अभ्यर्थियों यानी सिर्फ 40 प्रतिशत ही बिहारी अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जबकि बिहार से बाहर के 333 अभ्यर्थियों यानी 60% बाहरी का चयन हुआ है.
छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि सरकार को जांच करवानी चाहिए कि आखिर बिहारी अभ्यर्थियों का चयन कम क्यों होता जा रहा है? क्या बिहार के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई नही होती है, कोचिंग संस्थानों की वजह से हो रहा है या फिर कोई साजिश और गड़बड़ी हुई है? बीपीएससी को यह आंकड़ा जारी करना चाहिए कि इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में से कितने अभ्यर्थियों ने बिहार के स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों में पढ़ाई किया है?
इस घटना पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है. इस मामले में राजद प्रवक्ता अरुण यादव ने कहा कि 70वीं BPSC परीक्षा में हिन्दी भाषी छात्रों को नुकसान हुआ है. पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए. बिहार के छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए. उन्होंने कहा कि 40% ही बिहारी छात्रों के चयन हुआ है, यह चिंता का विषय है, बाकी बाहरी का हुआ है. इससे स्पष्ट होता है कि इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ हुआ है. बिहार के युवा के साथ नाइंसाफी हुई है.
वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि कांग्रेस ने छात्रों का समर्थन किया कहा की हिंदी भाषी अभ्यर्थियों के साथ इस तरीके को अन्य पूर्ण रवैया BPSC को भारी पड़ेगा. कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि हिंदी के विद्यार्थी और छात्रों के साथ इस तरीक़े को धोका बर्दास्त कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी. आने वाले समय में अभ्यर्थी कांग्रेस छात्रों उनके साथ खड़ी हैं. भाषा आधार पर अभ्यर्थियों के साथ दिक्कत आएगी तो हम विरोध करेंगे.
जबकि, भारतीय जानता पार्टी ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य गुणवत्ता पूर्ण शैक्षणिक स्थल के विकास के लिए मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं. सरकार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्था को बदनाम करने के लिए साजिश कर रहे हैं. बिहार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हजारे नौकरियों की संभावना दिखाई दे रही है. लोगों के लिए नौकरी आ रही है. निश्चित तौर पर बिहार प्रगति के पथ पर बढ़ेगा.