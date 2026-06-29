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बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के नियम बदले! अब NET या PhD के बाद भी देनी होगी लिखित परीक्षा

Bihar Assistant Professor News: बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अब सिर्फ NET, BET या PhD की योग्यता पर्याप्त नहीं होगी. इन योग्यताओं के बावजूद अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा और इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुजरना होगा. लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी.

Written BySunny KumarEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 29, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 03:20 PM IST
बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के नियम बदले! अब NET या PhD के बाद भी देनी होगी लिखित परीक्षा
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Sunny Kumar

Sunny Kumar

सन्नी कुमार पिछले तीन वर्षों से पटना में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं. मुख्य रूप से राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके साथ ही शिक्षा, खेल, स्पेशल स्टोरी और पुलिस मुख्यालय से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. Z Bihar-Jharkhand के साथ जुड़े हुए हैं.
 

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