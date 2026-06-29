/बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के नियम बदले! अब NET या PhD के बाद भी देनी होगी लिखित परीक्षा

Bihar News: बिहार के विश्वविद्यालयों और यूनिवर्सिटी से संचालित कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया गया है. नए ड्राफ्ट के मुताबिक अब सिर्फ NET, BET या PhD की योग्यता पर्याप्त नहीं होगी. इन योग्यताओं के बावजूद अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा और इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुजरना होगा. पटना विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रतियोगी परीक्षाओं के मेंटर डॉ. अखिलेश कुमार के अनुसार, नए ड्राफ्ट में स्थायी और अस्थायी नियुक्तियों के लिए अलग-अलग व्यवस्था की गई है. स्थायी नियुक्ति के लिए कुल 175 अंकों की लिखित परीक्षा होगी. परीक्षा में सामान्य ज्ञान, विषय ज्ञान, रीजनिंग और एप्टीट्यूड से जुड़े प्रश्न शामिल होंगे.