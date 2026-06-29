/बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के नियम बदले! अब NET या PhD के बाद भी देनी होगी लिखित परीक्षा

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Bihar News: बिहार के विश्वविद्यालयों और यूनिवर्सिटी से संचालित कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया गया है. नए ड्राफ्ट के मुताबिक अब सिर्फ NET, BET या PhD की योग्यता पर्याप्त नहीं होगी. इन योग्यताओं के बावजूद अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा और इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुजरना होगा. पटना विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रतियोगी परीक्षाओं के मेंटर डॉ. अखिलेश कुमार के अनुसार, नए ड्राफ्ट में स्थायी और अस्थायी नियुक्तियों के लिए अलग-अलग व्यवस्था की गई है. स्थायी नियुक्ति के लिए कुल 175 अंकों की लिखित परीक्षा होगी. परीक्षा में सामान्य ज्ञान, विषय ज्ञान, रीजनिंग और एप्टीट्यूड से जुड़े प्रश्न शामिल होंगे.
वहीं, लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी. डॉ. अखिलेश कुमार ने बताया कि मेरिट में जगह बनाने वाले अभ्यर्थियों को 25 अंकों के इंटरव्यू में शामिल होना होगा. इंटरव्यू का पहला चरण 13 अंकों का होगा, जिसमें उम्मीदवार की शिक्षण क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा. दूसरे चरण में 12 अंकों के लिए विषय से जुड़े और सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे.
असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. इसके साथ NET, BET या PhD में से किसी एक योग्यता का होना अनिवार्य होगा.
आयु सीमा पर उठे सवाल
ड्राफ्ट में न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है. हालांकि डॉ. अखिलेश कुमार का मानना है कि बिहार में नियमित भर्ती नहीं होने और उच्च शिक्षा पूरी करने में अधिक समय लगने के कारण अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए.
डॉ. अखिलेश कुमार का कहना है कि यदि समय पर नियमित बहाली होती रहे तो 40 वर्ष की सीमा उचित है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर मिलना चाहिए. फिलहाल, इस ड्राफ्ट पर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से 10 दिनों के भीतर सुझाव मांगे गए हैं. वर्ष 2025 के पुराने ड्राफ्ट को वापस ले लिया गया है. सभी सुझावों पर विचार करने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया का अंतिम ड्राफ्ट जारी किया जाएगा.