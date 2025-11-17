Bihar 10th-12th Class Date Sheet: बिहार की 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षाएं कब शुरू होंगी, यहां जानें

Bihar 10th-12th Class Date Sheet: बिहार में अब जल्द ही 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होने वाली हैं. BSEB अब कभी भी परीक्षा का शेड्यूल जारी कर सकता है. अनुमान लगाया जा रहा है कि साल के अंत तक बच्चों को उनके एग्जाम की डेटशीट दे दी जाएगी. बच्चों से लेकर टीचर तक सभी को डेटशीट का इंतजार रहता है, ताकि वह अपने बच्चों की पढ़ाई को परीक्षा से पहले पूर्ण करवा दे. डेटशीट के निकलते ही आप अपना टाइमटेबल आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.com या biharboardonline.bihar.gov.in पर देख सकते हैं.

डेटशीट डाउनलोड करने की प्रक्रिया-

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

वहां आपको दिखाई देने वाले दो लिंक ‘Class 10 Date Sheet 2026’ या ‘Class 12 Date Sheet 2026’ में से किसी एक पर क्लिक करें.

आप अपनी आवश्यकता अनुसार उसे प्रिंट या PDF के फॉर्मेट में सेव कर ले.

बिहार बोर्ड शेड्यूल-

बिहार बोर्ड आमतौर पर दो शिफ्टों में परीक्षाओं का आयोजन करता है. बात की जाए पहली शिफ्ट की तो पहले चरण में परीक्षाएं 9:30 से 12:45 के बीच आयोजित की जाती हैं. इसी के साथ दूसरे चरण की तो वह 1:45 से 5:00 बजे के बीच आयोजित होती है. पिछले साल 12वीं की परीक्षाओं को फरवरी में ही शुरू कर 15 दिन की अवधि में समाप्त कर दिया गया था और 10वीं की परीक्षाओं को फरवरी के अंत तक शुरू करवा दिया गया था. अनुमान लगाया जा रहा हैं कि इस बार भी यह परीक्षा इसी दौरान कराई जाएगी.

बिहार के बच्चों को इस दिन का बेसब्री से इंतजार है, ताकि वे अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से दोहरा सकें और अपनी परीक्षाओं की तैयारियों को अंतिम रूप दे सकें.

