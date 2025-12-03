जल्दी करें! बिहार बोर्ड 10वीं-12वीं मॉडल पेपर 2026 जारी, सीधे यहां से PDF डाउनलोड करें

BSEB Class 10th-12th Model Paper 2026: बिहार बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए एक जरूरी अपडेट जारी किया गया है. बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने 2026 में मैट्रिक यानी क्लास 10 और इंटरमीडिएट यानी क्लास 12 परीक्षाओं के लिए सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं. स्टूडेंट्स इन्हें बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. इन मॉडल पेपर्स के जारी होने से एग्जामिनर्स को आने वाले बोर्ड परीक्षा पैटर्न, सवालों की संख्या, टाइम लिमिट और ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझने में मदद मिलेगी.

इस साल बोर्ड ने पहले जितने ही सवालों की संख्या बनाए रखी है. दोगुने ऑप्शन दिए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को सिर्फ एक तय संख्या में सवालों के जवाब देने होंगे. सभी सेक्शन में दिए गए ऑप्शन, जिनमें MCQs, शॉर्ट आंसर सवाल और लॉन्ग आंसर सवाल शामिल हैं, पिछले साल की तरह ही काफी हैं. इससे स्टूडेंट्स को दिए गए सवालों को चुनने और उनके जवाब देने में आसानी होगी.

बिहार बोर्ड मॉडल पेपर कैसे डाउनलोड करें

मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए, स्टूडेंट्स को सबसे पहले biharboardonline.com वेबसाइट पर जाना होगा. साइट पर पहुंचने के बाद, उन्हें मॉडल पेपर 2026 सेक्शन में जाना होगा और अपनी क्लास के हिसाब से मैट्रिक या इंटरमीडिएट का ऑप्शन चुनना होगा. इसके बाद, सभी सब्जेक्ट के मॉडल सवाल पेपर दिखेंगे, जिन पर क्लिक करके डाउनलोड किया जा सकता है.

मैट्रिक परीक्षा पैटर्न

मैट्रिक लेवल पर, मैथ के पेपर में कुल 138 सवाल होंगे. इनमें से 100 MCQ होंगे, जिनमें से सिर्फ़ 50 के जवाब देना ज़रूरी होगा. अगर कोई स्टूडेंट 50 से ज्यादा MCQ के जवाब देता है, तो उसका इवैल्यूएशन सिर्फ पहले 50 जवाबों के आधार पर होगा. इसके अलावा 30 शॉर्ट आंसर सवाल होंगे, जिनमें से 15 के जवाब देने होंगे. आठ लॉन्ग आंसर सवालों में से चार के जवाब देने होंगे. यह पैटर्न साइंस समेत दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी लागू होगा.

इंटरमीडिएट पैटर्न

इंटरमीडिएट एग्जाम का पैटर्न भी इसी तरह का होगा. उदाहरण के लिए केमिस्ट्री का पेपर कुल 70 मार्क्स का होगा और इसमें 96 सवाल होंगे. इनमें से 70 MCQ होंगे, जिनमें से 35 के जवाब देने होंगे. 20 शॉर्ट आंसर सवालों में से 10 के जवाब देना जरूरी होगा. छह लॉन्ग आंसर सवालों में से तीन के जवाब देने होंगे. यह पैटर्न दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी लागू होगा, जिससे स्टूडेंट्स के लिए एक जैसा स्ट्रक्चर पक्का होगा. एग्जाम के दौरान स्टूडेंट्स को सवाल का पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा कूल-ऑफ टाइम दिया जाएगा, जिससे वे इसे और अच्छे से समझ सकें और हल कर सकें.

