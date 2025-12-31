Advertisement
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (फाइल फोटो)
Bihar Sakshmta Exam 2025: सक्षमता-5 के लिए आवेदन आज से, 9 जनवरी है अंतिम तारीख, देखें पूरी डिटेल्स

Bihar BSEB Sakshmta Exam 2025: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा-5 का विज्ञापन जारी कर दिया है. समिति की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक, नियोजित शिक्षक आज (बुधवार, 31 दिसंबर) से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. समिति ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 09 जनवरी 2026 होगी. तबतक आवेदन लिए जाएंगे और शुल्क भी इसी अवधि में जमा किया जाएगा. बता दें कि सक्षमता परीक्षा-5 में कक्षा 1 से कक्षा 5, 6-8, 9-10 व 11वीं-12वीं के शिक्षकों के लिए ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड होगी.

जानकारी के मुताबिक, परीक्षा 2 घंटा 30 मिनट की होगी. इसमें 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे. बड़ी बात यह कि इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगा. आवेदन का लिंक https://sakshamtabihar.com/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन शुल्क 1100 रुपये निर्धारित किया गया है. वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो सक्षमता प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ में शामिल हुए हैं या अनुत्तीर्ण हुए हैं, वो शामिल हो सकते हैं. इसके साथ ही वैसे शिक्षक अभ्यर्थी, जिन्होंने चतुर्थ के लिए आवेदन किया है और परीक्षा शुल्क भी जमा कर दिया था लेकिन किसी कारणवश उनका परीक्षा आवेदन पत्र डीपीओ स्थापना द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया, वे अभ्यर्थी भी अब इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. ऐसे अभ्यर्थियों को दोबारा से शुल्क नहीं देना होगा. हालांकि, उनके लिए भी आवेदन भरना अनिवार्य होगा.

आवेदन के दौरान इनका ध्यान रखें

आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को रंगीन फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे. फोटो का स्कैन किया हुआ साइज 20 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए और उसका आकार 3.5 सेमी × 4.5 सेमी होना जरूरी है. वहीं हस्ताक्षर का स्कैन साइज 10 KB से 50 KB के बीच ही होना चाहिए. आवेदक की फोटो हाल ही में खींची गई (Recent) हो और उसका बैकग्राउंड सफेद या हल्के रंग का हो. फोटो में अभ्यर्थी का चेहरा और आंखें साफ-साफ दिखनी चाहिए. टोपी, सिर पर कपड़ा या काला चश्मा पहने हुए तस्वीर मान्य नहीं होगी. फॉर्म भरते समय शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ-साथ जाति और निवास प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित (Self Attested) दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी.

ये खबर अभी-अभी आई है. और जानकारी मिलते ही खबर अपडेट की जाएगी। ताजा अपडेट जानने के लिए रिफ्रेश करें.

Bihar Teacher RecruitmentBSEB Sakshmta Exam 2025

