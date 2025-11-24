BSSC Recruitment 2025: 12वीं पास के लिए बड़ा मौका, BSSC ने जारी की बंपर भर्ती, 27 नवंबर से पहले कर ले आवेदन

BSSC Recruitment 2025: 12वीं पास लोगों के लिए शानदार मौका आया हैं. दरअसल BSSC(बिहार स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ) द्वारा इंटर लेवल भर्ती 2025 में 23175 पदों पर भर्ती की जा रही हैं. इसकी आवेदन प्रक्रिया 15 अक्टूबर 2025 से 27 नवंबर 2025 तक करने की है. एडमिट कार्ड और परीक्षा की डेट को बाद में घोषित किया जाएगा.

आपको आवेदन ऑनलाइन करना है. bssc.bihar.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आपको इंटर लेवल रिक्रूटमेंट 2025 के लिंक पर क्लिक करके साइट पर मांगे जाने वाले सभी सहीं दस्तावेजों और शुल्क को भरना है. उसके बाद प्रिंट को निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख ले. फार्म भरने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह है कि वह इस फार्म को पहले ही भर ले क्योंकि अंत में साइट के हमेशा न चलने जैसी दिक्कतों को लोगों का सामना करना पड़ सकता हैं. इस आवेदन को भरने का शुल्क 100 रुपये है. सभी श्रेणियों के लिए यह शुल्क एक समान रखा जाएगा. इसके साथ ही भुगतान को डेबिट कार्ड, नेट बैंकिग, ई-चालान और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता हैं.

इस फार्म को भरने की योग्यता के लिए आप 12th पास उम्मीदवर हो और इसके साथ ही न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम उम्र कैटेगरी में सामान्य वर्ग के लिए 37 वर्ष, अनुसूचित जाति के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई हैं. चयन प्रकिया को कई चरणों में कराया जाएगा. इसमें प्रीलिम्स परीक्षा , मेन्स लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन एवं अंत में मेडिकल परीक्षण होगा. बात की जाए सैलेरी पैकेज की तो चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 4 एवं ग्रेड पे में 1900 रुपये से 2400 रुपये तक मिलेंगे.इसके साथ ही सरकारी नौकरी के दौरान मिलने वाले सभी भत्ता भी दिया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

इंटर लेवल परीक्षा क्या है?

यह वह परीक्षा है, जिसमें बिहार के निम्न विभागों में निम्न पदों के लिए उम्मीदवारों को चुना जाता है. इससे लोगों को बिहार के विभिन्न सरकारी विभागों में सरकारी नौकरी मिलने का मौका होता हैं. इस परीक्षा में सामान्य विज्ञान, गणित, रीजनींग और सामान्य जागरूकता जैसे विषयों को शामिल किया जाता हैं. यह बहुस्तरीय पेपर होता है.