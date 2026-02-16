बिहार में अब नहीं होगी BTET परीक्षा: शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, अब केवल CTET पास ही बन पाएंगे सरकारी शिक्षक; जानें क्या होगा असर

पटना: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने राज्य में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में एक ऐतिहासिक बदलाव किया है. बोर्ड ने निर्णय लिया है कि अब बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा (BTET) का आयोजन नहीं किया जाएगा. अब राज्य के स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार की ओर से आयोजित CTET (Central Teacher Eligibility Test) पास करना अनिवार्य होगा.

1. 9 साल का इंतजार और अब पूर्णविराम

ध्यान दीजिए कि आखिरी बार BTET की परीक्षा जुलाई 2017 में आयोजित की गई थी. तब से करीब 9 सालों से अभ्यर्थी नई BTET परीक्षा का इंतजार कर रहे थे. इस फैसले के बाद अब राज्य स्तर पर कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए अलग से कोई पात्रता परीक्षा नहीं होगी.

2. क्यों लिया गया यह फैसला?

बोर्ड के अनुसार, केंद्र सरकार हर साल नियमित रूप से CTET का आयोजन करती है. ऐसे में राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पात्रता प्रणाली (National Eligibility System) के साथ तालमेल बिठाने और भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए यह कदम उठाया है.

बड़ा बदलाव: उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्य अभी भी अपनी अलग परीक्षा (STET/TET) लेते हैं, लेकिन बिहार अब पूरी तरह केंद्रीय सिस्टम पर निर्भर होगा.

3. अभ्यर्थियों पर क्या होगा असर?

भाषा की चुनौती: राज्य स्तरीय परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषाओं की प्रधानता होती थी, जो अब CTET में राष्ट्रीय स्तर के मानक के अनुरूप होगी.

प्रतिस्पर्धा: अब बिहार के छात्रों को पूरे देश के अभ्यर्थियों के साथ CTET के कड़े कंपटीशन में बैठना होगा.

2026 का आंकड़ा: 2026 में आयोजित CTET में देश भर से 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जो शिक्षक भर्ती की भारी मांग को दर्शाता है.

BTET vs CTET: क्या बदला?

विशेषता पुराना सिस्टम (BTET) और नया सिस्टम (CTET)

आयोजन राज्य सरकार (BSEB) और केंद्र सरकार (CBSE)

क्षेत्रीय भाषा स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता राष्ट्रीय मानकों पर आधारित

नियमितता अनियमित (पिछली बार 2017) साल में दो बार (नियमित)

मान्यता केवल बिहार में और पूरे देश में