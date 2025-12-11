Bihar BTSC Nurse Result 2025: बिहार स्टाफ नर्स परीक्षा का रिजल्ट जारी, कैसे और कहां देख सकते हैं अपना परिणाम

Bihar BTSC Staff Nurse Exam Result 2025 Released: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने स्टाफ नर्स परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है. इस भर्ती परीक्षा के जरिए बिहार स्वास्थ्य विभाग के लिए स्टाफ नर्स के 11 हजार 389 पदों पर भर्ती की जाएगी. परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में किया गया था. यह परीक्षा 30 जुलाई से 3 अगस्त 2025 के बीच विभिन्न पालियों में आयोजित की गई थी. परीक्षा में 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, जिसके लिए उम्मीदवारों को कुल 02 घंटे का समय दिया गया था. परीक्षार्थी अपना रिजल्ट https://btsc.bihar.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं.

एग्जाम में सामान्य जागरूकता, विश्लेषणात्मक क्षमता, अंकगणित, और नर्सिंग विषय से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे. इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई थी. जानकारी के मुताबिक, आयोग लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा. लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के आधार पर चयन के लिए अभ्यर्थियों की मेधा-सूची निम्न प्रकार तैयार की जाएगी. अभ्यर्थी द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के लिए उत्तर परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत को 0.75 से गुणांक से गुणा करके अंकान्तरित किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- बिहार में चालक सिपाही भर्ती परीक्षा आज, करीब डेढ़ लाख अभ्यर्थी हो रहे शामिल

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

अभ्यर्थी अपना रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाएं. यहां होमपेज पर 'Results' या 'Staff Nurse Recruitment 2025' सेक्शन पर क्लिक करें. इसके बाद, "BTSC Staff Nurse Result 2025" लिंक को चुनें. अब आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग-इन करना होगा. लॉग-इन करते ही आपका स्कोरकार्ड और योग्यता की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी. भविष्य के लिए रिजल्ट को डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट ले लें.