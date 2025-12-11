Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3037218
Zee Bihar JharkhandBihar Government Jobs

Bihar BTSC Nurse Result 2025: बिहार स्टाफ नर्स परीक्षा का रिजल्ट जारी, कैसे और कहां देख सकते हैं अपना परिणाम

Bihar BTSC Staff Nurse Result 2025: परीक्षार्थी अपना रिजल्ट https://btsc.bihar.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. यह परीक्षा 30 जुलाई से 3 अगस्त 2025 के बीच विभिन्न पालियों में आयोजित की गई थी. इस पोस्ट के लिए 11 हजार 389 पदों पर भर्ती की जाएगी.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Dec 11, 2025, 03:19 PM IST

Trending Photos

Bihar BTSC Nurse Result 2025: बिहार स्टाफ नर्स परीक्षा का रिजल्ट जारी, कैसे और कहां देख सकते हैं अपना परिणाम

Bihar BTSC Staff Nurse Exam Result 2025 Released: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने स्टाफ नर्स परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है. इस भर्ती परीक्षा के जरिए बिहार स्वास्थ्य विभाग के लिए स्टाफ नर्स के 11 हजार 389 पदों पर भर्ती की जाएगी. परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में किया गया था. यह परीक्षा 30 जुलाई से 3 अगस्त 2025 के बीच विभिन्न पालियों में आयोजित की गई थी. परीक्षा में 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, जिसके लिए उम्मीदवारों को कुल 02 घंटे का समय दिया गया था. परीक्षार्थी अपना रिजल्ट https://btsc.bihar.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं.

एग्जाम में सामान्य जागरूकता, विश्लेषणात्मक क्षमता, अंकगणित, और नर्सिंग विषय से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे. इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई थी. जानकारी के मुताबिक, आयोग लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा. लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के आधार पर चयन के लिए अभ्यर्थियों की मेधा-सूची निम्न प्रकार तैयार की जाएगी. अभ्यर्थी द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के लिए उत्तर परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत को 0.75 से गुणांक से गुणा करके अंकान्तरित किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- बिहार में चालक सिपाही भर्ती परीक्षा आज, करीब डेढ़ लाख अभ्यर्थी हो रहे शामिल

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

अभ्यर्थी अपना रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाएं. यहां होमपेज पर 'Results' या 'Staff Nurse Recruitment 2025' सेक्शन पर क्लिक करें. इसके बाद, "BTSC Staff Nurse Result 2025" लिंक को चुनें. अब आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग-इन करना होगा. लॉग-इन करते ही आपका स्कोरकार्ड और योग्यता की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी. भविष्य के लिए रिजल्ट को डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट ले लें.

TAGS

BTSC Staff Nurse Result 2025bihar government job

Trending news

HIV patients
सीतामढ़ी: HIV मरीजों को लेकर वायरल आंकड़े, बिहार AIDS नियंत्रण समिति ने बताया सच
Bihar News
75 MW मेगा सोलर प्रोजेक्ट: क्यों कहा जा रहा है जमुई बनेगा बिहार का ‘एनर्जी गेम-चेंजर
BTSC Staff Nurse Result 2025
बिहार स्टाफ नर्स परीक्षा का रिजल्ट जारी, कैसे और कहां देख सकते हैं अपना परिणाम
all india railway bodybuilding championship
ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में साउथ ईस्टर्न रेलवे ओवरऑल चैंपियन
new year celebration
New Year Celebration: न्यू ईयर पर पटना जू का जश्न होगा महंगा, बढ़ गए टिकटों के दाम
Bihar Crime Bulletin
बिहार का क्राइम बुलेटिनः बेगूसराय, जहानाबाद और औरंगाबाद में बेखौफ बदमाशों का तांडव
Begusarai crime news
बिजनेसमैन ने रंगदारी नहीं दी तो मौत के घाट उतार दिया, बेगूसराय की सनसनीखेज वारदात
NIA raid
झारखंड से जुड़े दिल्ली ब्लास्ट के तार, सुबह-सुबह NIA ने हजारीबाग में मारा छापा
Bihar D.El.Ed Admission 2026
डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी, 24 दिसंबर तक कर सकते हैं अप्लाई
Patna encounter
पटना में सुबह-सुबह गरजीं पुलिस की बंदूकें, 'ऑपरेशन लंगड़ा' में कुख्यात बदमाश घायल