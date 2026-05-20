बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित, 5000 से ज्यादा पदों के लिए जून में होगी परीक्षा

केंद्रीय चयन पर्षद ने बिहार में होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी हैं. यह खबर उन सभी युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो पुलिस में नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं. अलग-अलग विभागों में होने वाली इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा जून 2026 में आयोजित की जाएगी. पर्षद ने सभी अभ्यर्थियों से समय पर तैयारी पूरी करने की अपील की है.

जारी आदेश के अनुसार, विशेष शाखा बिहार में सिपाही के 83 पदों के लिए 24 जून 2026 को परीक्षा होगी. इस दिन दो पेपर होंगे. पहला पेपर सुबह 10 बजे से और दूसरा पेपर दोपहर 3:30 बजे से लिया जाएगा. अभ्यर्थियों को दोनों समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा.

बिहार पुलिस दूरसंचार और तकनीकी अराजपत्रित संवर्ग में सिपाही के 993 पदों के लिए 21 जून 2026 को परीक्षा होगी. यह परीक्षा एक ही पाली में दोपहर 12 बजे से आयोजित की जाएगी. इस पद के लिए तकनीकी जानकारी भी जरूरी मानी जाती है.

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मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही जैसे पदों के लिए कुल 4236 पदों पर भर्ती की जाएगी. इन पदों के लिए परीक्षा 14 जून और 17 जून 2026 को आयोजित की जाएगी. इन दोनों दिनों में परीक्षा दो पालियों में होगी. पहली पाली सुबह 10 बजे से और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शुरू होगी.

पर्षद ने अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम भी तय किया है. पहली पाली के लिए सुबह 8 बजे से 9 बजे तक और दूसरी पाली के लिए दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक रिपोर्ट करना होगा. सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर अपना ई-प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा. बिना प्रवेश पत्र के किसी को भी परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा.

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जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उन्हें समय से पहले अपनी तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए. साथ ही परीक्षा के दिन समय से पहले केंद्र पर पहुंचना जरूरी है, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके. यह भर्ती बड़ी संख्या में पदों के लिए हो रही है, इसलिए प्रतियोगिता भी कड़ी रहने की उम्मीद है.