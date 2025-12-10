Bihar Sipahi Bharti: बिहार में चालक सिपाही भर्ती परीक्षा आज, करीब डेढ़ लाख अभ्यर्थी हो रहे शामिल

Bihar Police Driver Constable Exam: पटना केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) की ओर से चालक सिपाही पर बहाली के लिए लिखित परीक्षा का आज आयोजन किया गया है. राजधानी पटना समेत प्रदेश के 315 केंद्रों पर 4,361 चालक सिपाही के लिए परीक्षा ली जाएगी. पटना के 32 सेंटरों पर चालक सिपाही पद के चयन हेतु लिखित परीक्षा आयोजित की गई है. यह परीक्षा 12 बजे से 2 बजे तक होगी. इसमें करीब डेढ़ लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे. प्रत्येक केंद्र पर मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी पहुंचना शुरू हो गए हैं.

जानकारी के मुताबिक, पटना समेत 15 जिलों में 315 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं. केवल पटना में ही इन केंद्रों को 17 जोन में बांटा गया है, जहां सुरक्षा और अनुशासन की बागडोर संभालने के लिए 40 स्टैटिक दंडाधिकारी, 17 जोनल दंडाधिकारी, 8 उड़नदस्ता दंडाधिकारी और 10 सुरक्षित दंडाधिकारी की तैनाती की गई है. वहीं मुजफ्फरपुर जिले में भी 27 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी, जहां 15,051 अभ्यर्थी एक पाली में परीक्षा देंगे.

बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश से भी अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे हैं. सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक अभ्यर्थियों का ई-एडमिट कार्ड पर छपे फोटो और पहचान पत्र से मिलान कर एंट्री दिया जाएगा. परीक्षा को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है. यूपी से आए अभ्यर्थियों ने कहा कि जैसे बिहार में बहाली निकल रही है, वैसे उनके राज्य में नहीं निकल रही है. उम्मीद है कि यह परीक्षा कदाचार मुक्त होगी.

इस परीक्षा से ठीक पहले आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने परीक्षा माफिया संजय कुमार प्रभात को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है. EOU पिछले 21 महीनों से संजय प्रभात की तलाश कर रही थी. उस पर 15 मार्च 2024 को BPSC TRE-3 पेपर लीक कराने का आरोप है. इस मामले में वह मुख्य आरोपी है. संजय प्रभात पर आरोप है कि उसने प्रश्नपत्र लीक करने के बदले हर उम्मीदवार से लगभग एक लाख रुपये वसूले थे. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, संजय ने पूछताछ में पेपर लीक से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी हैं.