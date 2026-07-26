/धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब मिथिलेश तिवारी की बारी? TRE-4 विज्ञापन में देरी पर शिक्षा मंत्री को चेतावनी, सीटों में कटौती नहीं होगी स्वीकार

नीट पेपर लीक से नाराज हुए छात्रों ने ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा. अब बिहार में शिक्षक भर्ती और शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को चेतावनी मिली है. छात्र नेता दिलीप कुमार ने शिक्षा मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि वह लगातार यह आश्वासन देते रहे कि जुलाई महीने में हर हाल में टीआरई-4 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में समय-सीमा बदलकर पहले 25 जुलाई तक विज्ञापन और फिर 25 जुलाई तक बीपीएससी को अधियाचना भेजने की बात कही गई. इसके बाद विधानसभा में भी मंत्री ने कहा कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में बीपीएससी को अधियाचना भेज दी जाएगी. दिलीप कुमार ने कहा कि लगातार तारीख बदलना अभ्यर्थियों को गुमराह करने जैसा है.