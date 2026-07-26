Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar Government Jobs
  • /धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब मिथिलेश तिवारी की बारी? TRE-4 विज्ञापन में देरी पर शिक्षा मंत्री को चेतावनी, सीटों में कटौती नहीं होगी स्वीकार

धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब मिथिलेश तिवारी की बारी? TRE-4 विज्ञापन में देरी पर शिक्षा मंत्री को चेतावनी, सीटों में कटौती नहीं होगी स्वीकार

छात्र नेता दिलीप कुमार ने शिक्षा मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि वह लगातार यह आश्वासन देते रहे कि जुलाई महीने में हर हाल में टीआरई-4 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा. उन्होंने अखबारों में प्रकाशित उन खबरों पर भी चिंता जताई, जिनमें प्राथमिक (PRT) स्तर पर सीटें नहीं होने की बात कही गई है.

Written ByShivam RajEdited ByK Raj Mishra
Published: Jul 26, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 03:35 PM IST
धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब मिथिलेश तिवारी की बारी? TRE-4 विज्ञापन में देरी पर शिक्षा मंत्री को चेतावनी, सीटों में कटौती नहीं होगी स्वीकार
Image Credit: TRE-4 विज्ञापन में देरी पर शिक्षा मंत्री को चेतावनी, सीटों में कटौती नहीं होगी स्वीकार (Zee Media)

About the Author

Shivam Raj

Shivam Raj

शिवम राज ज़ी बिहार झारखंड में जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब 2 साल का अनुभव है. वह मुख्यतः बिहार पुलिस मुख्यालय की रिपोर्टिंग करते हैं. आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ी खबरों पर उनकी खास नजर रहती है. इसके अलावा राजनीति से संबंधित मुद्दों को भी कवर करते हैं. इन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
छात्र आंदोलन हिंसाः उपद्रवियों से अब होगा पूरा हिसाब, दंगाइयों की धर-पकड़ जारी
Bihar News53 min ago
2
Tejashwi Yadav1 hr ago
3
Nawada News2 hrs ago
4
Bagaha News3 hrs ago
5
Motihari News5:09 AM IST