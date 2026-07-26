/धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब मिथिलेश तिवारी की बारी? TRE-4 विज्ञापन में देरी पर शिक्षा मंत्री को चेतावनी, सीटों में कटौती नहीं होगी स्वीकार

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नीट पेपर लीक से नाराज हुए छात्रों ने ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा. अब बिहार में शिक्षक भर्ती और शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को चेतावनी मिली है. छात्र नेता दिलीप कुमार ने शिक्षा मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि वह लगातार यह आश्वासन देते रहे कि जुलाई महीने में हर हाल में टीआरई-4 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में समय-सीमा बदलकर पहले 25 जुलाई तक विज्ञापन और फिर 25 जुलाई तक बीपीएससी को अधियाचना भेजने की बात कही गई. इसके बाद विधानसभा में भी मंत्री ने कहा कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में बीपीएससी को अधियाचना भेज दी जाएगी. दिलीप कुमार ने कहा कि लगातार तारीख बदलना अभ्यर्थियों को गुमराह करने जैसा है.
उन्होंने अखबारों में प्रकाशित उन खबरों पर भी चिंता जताई, जिनमें प्राथमिक (PRT) स्तर पर सीटें नहीं होने की बात कही गई है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगा. टीआरई-4 में कक्षा 1-5, 6-8, 9-10 और 11-12 सभी वर्गों में पर्याप्त पद होने चाहिए. साथ ही फरवरी में बीपीएससी को भेजी गई 46 हजार से अधिक पदों वाली अधियाचना को ही बिना किसी कटौती के विज्ञापन के रूप में जारी किया जाए.
दिलीप कुमार ने कहा कि अभ्यर्थियों ने पहले ही घोषणा की थी कि जुलाई महीने तक कोई आंदोलन नहीं करेंगे और अब भी वे जुलाई समाप्त होने तक शांतिपूर्वक इंतजार कर रहे हैं. लेकिन यदि जुलाई के अंत तक टीआरई-4 का विज्ञापन जारी नहीं होता है तो शिक्षा मंत्री मिथलेश तिवारी को इस्तीफा देने के लिए तैयार रहना चाहिए.
उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दो वर्षों से शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को लगातार आश्वासन देकर भ्रमित किया जा रहा है. इस देरी के कारण हजारों अभ्यर्थियों की आयु सीमा समाप्त हो चुकी है और कई अन्य अभ्यर्थी भी आयु सीमा पार करने की कगार पर हैं. उन्होंने कहा कि अब 'तारीख पर तारीख' देने का दौर नहीं चलेगा.
दिलीप कुमार ने चेतावनी देते हुए कहा कि अब केवल दो ही विकल्प हैं- जुलाई के अंत तक 46 हजार से अधिक पदों पर टीआरई-4 का विज्ञापन जारी किया जाए या फिर शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा दें. उन्होंने कहा कि मंत्री के सभी पुराने बयान सार्वजनिक हैं और अब सरकार को अपने वादे पर अमल करना होगा.
वहीं, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने TRE 4 के लिए 27 जुलाई तक BPSC को अधियाचना भेजने की बात कही है. उन्होंने इस भर्ती में 20 हजार से ज्यादा पद आने की बात कही है. इसके साथ ही शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए 29 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन शुरू होने और तय प्रक्रिया के तहत ट्रांसफर किए जाने की जानकारी भी सामने आई है.