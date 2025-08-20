Patna News: STET अभ्यर्थियों की मांग पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बड़ा बयान, बोले- 10 दिन में होगा फैसला
Patna News: STET अभ्यर्थियों की मांग पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बड़ा बयान, बोले- 10 दिन में होगा फैसला

Bihar Teacher Vacancy: एसटीईटी की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी मंगलवार (19 अगस्त) को फिर से सड़कों पर उतरे थे. इस दौरान अभ्यर्थियों ने साफ कहा था कि अगर STET नहीं तो वोट नहीं. अब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 10 दिन के भीतर बड़ा फैसला लिया जा सकता है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 20, 2025, 02:34 PM IST

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार

Bihar STET Students Protest: बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा (टीआरई-4) से पहले STET की मांग कर अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. सरकार उनकी मांग पर विचार कर रही है. बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इसकी जानकारी दी है. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि 10 दिन के भीतर बड़ा फैसला लिया जा सकता है. बता दें कि एसटीईटी की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी मंगलवार (19 अगस्त) को फिर से सड़कों पर उतरे थे. इस दौरान अभ्यर्थियों ने साफ कहा था कि अगर STET नहीं तो वोट नहीं. अभ्यर्थियों ने कहा था कि टीआरई-4 से पहले एसटीईटी परीक्षा होनी चाहिए. इससे बेरोजगारों को भर्ती में मौका मिल सकेगा.

बिहार की नीतीश सरकार विधानसभा चुनाव से पहले टीआरई-4 की बहाली कराना चाहती है. पहले सरकार का कहना था कि इसके बाद 2026 में एसटीईटी होगा. शिक्षक भर्ती का अगला चरण पूरा किया जाएगा, लेकिन शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे छात्र एसटीईटी एग्जाम को लेकर अड़े हैं. उनका कहना है कि सरकार के इस फैसले से उन्हें नुकसान होगा. शायद इसे देखते ही सरकार अब अपने पहले फैसले पर विचार कर सकती है. इस भर्ती के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परीक्षा फीस सिर्फ 100 रुपये कर दी है.

ये भी पढ़ें- स्वतंत्रता दिवस पर CM नीतीश की बड़ी घोषणा, कई वैकेंसी में परीक्षा शुल्क सिर्फ ₹100

अब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान कहा कि अभ्यर्थियों की मांग पर विचार चल रहा है. 10 दिनों के भीतर अहम फैसला लिया जा सकता है. उन्होंने कहा कि STET और TRE 4 की परीक्षा जल्द आयोजित की जा सकती है. शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि टीआरई को लेकर जल्द ही अधिसूचना जारी होगा. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि STET को लेकर जो अभ्यर्थियों की मांग की उसपर विचार किया जा रहा है. दोनों ही संभावनाएं देखी जा रही हैं.

