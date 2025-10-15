बिहार में फिर निकली वैकेंसी, 65 साल तक के लोग कर सकते हैं आवेदन, पूरी जानकारी एक क्लिक में

Bihar Job Vacancy: बिहार में आए दिन कोई न कोई वैकेंसी निकलती ही रहती है. हजारों की संख्या में लोगों को नौकरी के लिए वैकेंसी दी जा रही हैं. इसी बीच एक और वैकेंसी को निकाला गया है. इसकी खास बात यह है, कि इसको 65 साल तक के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं. ऐसे में अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए है.

इस पद पर निकली वैकेंसी:

आपको बता दें कि हाल ही में बिहार पुलिस की एक और भर्ती का ऐलान किया गया है. इसमें क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) में असिस्टेंट डायरेक्टर और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदन की माग की है. लेकिन इस वैकेंसी की खास बात यह है कि इसमें 65 साल तक के लोग अपना आवेदन कर सकते हैं. युवा से लेकर रिटायर्ड लोग भी इसके लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं. इसके आवेदकों की न्यूनतम आयु सीमा 21 और अधिकतम आयु सीमा 65 साल तक की है.

साइंस स्ट्रीम की डिग्री जरूरी:

इस वैकेंसी के अप्लाई के लिए ऑफिशियल वेबसाइट police.bihar.gov.in दी गई है. फार्म को भरने वाले आवेदको के पास साइंस स्ट्रीम की डिग्री होनी चाहिए. साथ ही साथ एससी या एमटेक आदि की डिग्री होनी भी अनिवार्य है. इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आदि इन सब की डिग्री होने पर भी आप अप्लाई कर सकते है. अगर आपको इससे जुड़ी कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए गए नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं.

