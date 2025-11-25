5 साल, 1 करोड़ नौकरी... नीतीश सरकार देगी युवाओं को बड़ा तोहफा, पहली कैबिनेट, पहला फैसला

One Crore Jobs in Bihar: बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी नई सरकार के पहले कैबिनेट की बैठक में कुल 6 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 25 नवंबर, 2025 दिन मंगलवार को हुई इस बैठक में सभी मंत्रियों ने हिस्सा लिया. इस मीटिंग में अगले 5 सालों में युवाओं को एक करोड़ नौकरियां देने का फैसला लिया गया है.

कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम नीतीश कुमार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास सरकार की प्राथमिकता है. बैठक में बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी की स्थापना का निर्णय लिया गया है. इसके तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा. इसमें विशेषज्ञों को परामर्श के रूप में शामिल किया जाएगा. समिति 6 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी.

कैबिनेट की बैठक में राज्य के प्रतिभाशाली उद्यमियों और युवाओं को राज्य अंतर्गत स्टार्टअप एवं अन्य न्यू एज इकोनॉमी प्रक्षेत्र के रोजगारोन्मुखी गतिविधियों को विस्तारित, प्रोत्साहित करने के लिए कार्य योजना के निर्माण करने एवं उसके क्रियान्वयन के लिए शीर्ष समिति के गठन को मंजूरी दी गई है. कैबिनेट की बैठक में बिहार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना की स्वीकृति दी गई है. इसके तहत प्रतिभावान व्यक्तियों और कंपनियों की सहायता ली जाएगी.

बता दें कि बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में सुनियोजित और गुणवत्ता युक्त शहरी विकास के लिए 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप या ग्रीनफील्ड टाउनशिप के विकास के सैद्धांतिक सहमति और प्रस्ताव तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इनमें नौ प्रमंडलीय मुख्यालय के अलावा सीतामढ़ी और सोनपुर को शामिल किया गया है. इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में राज्य में नए चीनी मिलों की स्थापना और पुराने बंद पड़े चीनी मिलों के पुनरुद्धार से संबंधित नीति निर्धारण और कार्य योजना के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति के गठन करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है.

