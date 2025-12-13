Advertisement
Bihar Sarkari Naukri: बिहार में जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, आवेदन 12 जनवरी तक

Bihar Sarkari Naukri: बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने जूनियर इंजीनियर के 554 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है, जो ग्रामीण कार्य विभाग में हैं. आवेदन 12 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं और 12 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं. योग्यता इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा है, उम्र 18-37 साल.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 13, 2025, 04:51 PM IST

बिहार में जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी
Bihar Government Jobs: बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. बिहार के युवा जो सरकारी नौकरी की तलाश में लगे हुए हैं उनके लिए अच्छी खबर है. बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी ने जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. यह भर्ती मुख्य रूप से बिहार के ग्रामीण विकास विभाग में होने वाली है. इस भर्ती में इंजीनियरिंग क्षेत्र के उम्मीदवारों को अच्छा मौका मिल रहा है. लंबे समय से इंतजार कर रहे युवा अब अपनी योग्यता के आधार पर आवेदन कर सकते हैं और सरकारी क्षेत्र में करियर बना सकते हैं. यह कदम राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को मजबूत करने के लिए उठाया गया है, जिससे न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि गांवों की बुनियादी सुविधाएं भी बेहतर होंगी.

आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत और जानें कब है अंतिम तिथि
इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 12 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 12 जनवरी 2026 तक अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं. सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, इसलिए किसी को भी ऑफलाइन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आवेदन करने के लिए बीटीएससी की सरकारी वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाना होगा. वहां पर सारी जानकारी उपलब्ध है, और उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते आवेदन करें ताकि आखिरी समय की हड़बड़ी से बच सकें. यह प्रक्रिया आसान रखी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा भाग ले सकें.

आवेदन कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप जानें
आवेदन करने का तरीका काफी सरल है. सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर होमपेज पर जूनियर इंजीनियर भर्ती 2025 से संबंधित लिंक ढूंढें और क्लिक करें. फिर खुद को रजिस्टर करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाएं. लॉगिन करने के बाद फॉर्म में नाम, पता, शिक्षा संबंधी विवरण जैसी सभी जरूरी जानकारियां सही-सही भरें. उसके बाद आवश्यक दस्तावेज जैसे डिग्री सर्टिफिकेट, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें. आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करें और फॉर्म सबमिट कर दें. सबमिट करने के बाद फॉर्म का प्रिंट निकालकर रख लें, क्योंकि यह आगे काम आएगा. अगर कोई गलती हो गई तो सुधार का मौका भी मिल सकता है, लेकिन शुरू से ही ध्यान रखें.

कितनी पदों पर निकली है भर्ती?
इस भर्ती के जरिए कुल 554 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग में होगा. इनमें से 60 प्रतिशत पद ओपन कैटेगरी के लिए हैं, जबकि 40 प्रतिशत बिहार कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए रखे गए हैं. सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ताकि सभी वर्गों को समान अवसर मिले. यह भर्ती राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ा मौका है तो वहीं रिक्त पदों पर भर्ती होने से ग्रामीण इलाकों में इंजीनियरिंग कार्यों को भी गति मिलेगी. पदों की संख्या को देखते हुए प्रतियोगिता कड़ी हो सकती है, इसलिए आप छात्रों को तैयारी अच्छी करनी होगी.

योग्यता और आयु सीमा क्या है?
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, या फिर संबंधित ट्रेड में डिप्लोमा. यह शर्त इसलिए रखी गई है ताकि योग्य लोग ही चुने जाएं. उम्र की बात करें तो न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 37 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आरक्षित श्रेणी के लोगों को उम्र में छूट मिलेगी, जो सरकारी नियमों के अनुसार होगी. अगर कोई उम्मीदवार इन शर्तों को पूरा करता है तो उसे जरूर आवेदन करना चाहिए, क्योंकि यह सरकारी नौकरी का स्थायी अवसर है.

कितनी मिलेगी सैलरी?
चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 7 के तहत वेतन मिलेगा, जो 9,300 रुपये से शुरू होकर 34,800 रुपये प्रति माह तक जाएगा. इसके अलावा सरकारी भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, आवास भत्ता और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी. यह नौकरी न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा भी देगी. ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक अधिसूचना पढ़ें, जिसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं. कुल मिलाकर यह भर्ती बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ा तोहफा है, जो उनके सपनों को साकार करने में मदद करेगी.

bihar government jobs

