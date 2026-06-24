NEET के बाद अब बैंकिंग परीक्षा में सेटिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश! पटना से 5 'मुन्नाभाई' गिरफ्तार

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Bank Exam Solver Gang: बिहार में नीट पुनर्परीक्षा (NEET Re-Exam) के दौरान सॉल्वर गैंग का बड़ा खुलासा हुआ था. NEET री-एग्जाम के दौरान पुलिस ने लखीसराय से 9 सॉल्वर गिरफ्तार किया था. इस मामले में अबतक 30 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. नीट पुनर्परीक्षा के बाद बैंक की आंतरिक प्रमोशन परीक्षा में सेटिंग और नकल कराने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है. पटना पुलिस ने बैंक परीक्षा से पहले अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी पटना रूपसपुर थाना क्षेत्र के मनोकामना मंदिर स्थित एक घर से की गई है.
इस मामले में दानापुर के एसपी शिवम धाकड़ ने बताया कि रूपसपुर थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि बैंक के प्रमोशन से जुड़े इंटरनल एग्जाम में कुछ लोग संगठित तरीके से धांधली कर रहे हैं और अभ्यर्थियों को अवैध तरीके से परीक्षा में मदद पहुंचाने का रैकेट चला रहे हैं. सूचना के आधार पर रूपसपुर थाना पुलिस ने एसटीएफ के सहयोग से छापेमारी की. पहली कार्रवाई में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया.
गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ के बाद मिली निशानदेही पर अन्य स्थानों पर भी छापेमारी की गई, जहां से और लोगों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 22-23 ब्लैंक चेक, कई शैक्षणिक मार्कशीट, एडमिट कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं. बरामद सामग्री से परीक्षा में फर्जीवाड़ा और अवैध गतिविधियों के संचालन की आशंका जताई जा रही है. एसपी शिवम धाकड़ ने बताया कि इस मामले में कुल पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है.
एसपी के अनुसार, इस गिरोह के नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है. मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है तथा फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं.