NEET के बाद अब बैंकिंग परीक्षा में सेटिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश! पटना से 5 'मुन्नाभाई' गिरफ्तार

Bank Exam Solver Gang: बिहार में नीट पुनर्परीक्षा (NEET Re-Exam) के दौरान सॉल्वर गैंग का बड़ा खुलासा हुआ था. NEET री-एग्जाम के दौरान पुलिस ने लखीसराय से 9 सॉल्वर गिरफ्तार किया था. इस मामले में अबतक 30 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. नीट पुनर्परीक्षा के बाद बैंक की आंतरिक प्रमोशन परीक्षा में सेटिंग और नकल कराने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है. पटना पुलिस ने बैंक परीक्षा से पहले अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी पटना रूपसपुर थाना क्षेत्र के मनोकामना मंदिर स्थित एक घर से की गई है.