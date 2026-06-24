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NEET के बाद अब बैंकिंग परीक्षा में सेटिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश! पटना से 5 'मुन्नाभाई' गिरफ्तार

Bank Exam Solver Gang: दानापुर के एसपी शिवम धाकड़ ने बताया कि रूपसपुर थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि बैंक के प्रमोशन से जुड़े इंटरनल एग्जाम में कुछ लोग संगठित तरीके से धांधली कर रहे हैं. इस मामले में कुल पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है.

Written ByISTYEK KHAN Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 24, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:27 AM IST
NEET के बाद अब बैंकिंग परीक्षा में सेटिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश! पटना से 5 'मुन्नाभाई' गिरफ्तार
Image Credit: Zee Media

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ISTYEK KHAN

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पटना के दानापुर में अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार. मीडिया में 21 साल काम करने का अनुभव. कई इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में काम कर चुके इस्तेयाक पिछले 18 साल से जी मीडिया से जुड़े हुए हैं. पटना पश्चिमी क्षेत्र के कई पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने में इनकी रिपोर्टिंग का अहम योगदान रहा है. जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता देना उनकी विशेषता है. उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें बिहार सरकार की ओर से 2008 और 2017 में सम्मानित किया जा चुका है.

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