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आ गया बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट, 19,838 अभ्यर्थियों का हुआ चयन

Bihar Police Recruitment Exam Result: बिहार पुलिस में 19 हजार से अधिक नौजवानों की नियुक्ति होने जा रही है. उम्मीद है कि ये सभी नए और युवा सिपाही बिहार पुलिस की ताकत बनेंगे और भ्रष्टाचार पर सीधा चोट करेंगे

Written By  Sunny Kumar|Edited By: Sunil MIshra|Last Updated: May 27, 2026, 04:31 PM IST

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बिहार पुलिस का रिजल्ट आया
बिहार पुलिस का रिजल्ट आया

केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने विज्ञापन संख्या 01/2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. इसमें 19,838 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है. बिहार पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (BSAP) में कुल 19,838 पदों पर भर्ती होगी. इस भर्ती के लिए 17,06,628 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. 13,30,121 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे. लिखित परीक्षा के बाद 99,690 अभ्यर्थियों को PET के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था. शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) में कुल 79,932 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें 50,477 पुरुष, 29,426 महिला और 29 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों ने भाग लिया था. अंतिम चयन सूची में 19,838 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है. बिहार पुलिस के लिए 16,852 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है. बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (BSAP) के लिए 2,986 अभ्यर्थियों को चुना गया है. चयनित अभ्यर्थियों में 12,509 पुरुष और 7,312 महिलाएं शामिल हैं. 17 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों का भी अंतिम चयन हुआ है. 332 प्रशिक्षित गृह रक्षक और 190 स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को भी चयन सूची में जगह मिली है. सामान्य वर्ग के 7,935 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है. EWS वर्ग से 1,983 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं. पिछड़ा वर्ग से 2,381 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 3,571 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है. अनुसूचित जाति के 3,174 और अनुसूचित जनजाति के 199 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है. पिछड़ा वर्ग महिला कोटे से 595 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है. चयनित अभ्यर्थियों को 20 जून, 2026 से 19 जुलाई, 2026 के बीच योगदान देना होगा. नियुक्ति से पहले चरित्र सत्यापन और मेडिकल जांच कराई जाएगी.

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