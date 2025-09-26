Bihar Police Constable Result 2025 OUT: PET के लिए चुने गए 99,690 प्रत्याशी, देखें रिजल्ट

Bihar Police Constable Result 2025 OUT: बिहार पुलिस ने आधिकारिक तौर पर बिहार पुलिस कांस्टेबल परिणाम 2025 रीलीज कर दी है. इस बार कुल 99,690 उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए चुना गया है. लिखित परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. साथ ही, चयनित उम्मीदवारों की पीडीएफ सूची भी डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि राज्य भर में 16, 20, 23, 27, 30 जुलाई और 3 अगस्त 2025 को कांस्टेबल की लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी. परीक्षा प्रदेश के 38 जिलों में 6 चरणों में आयोजित की गई थी.

99690 अभ्यर्थियों का चुनाव

Add Zee News as a Preferred Source

परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं. इस भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 19,838 पदों पर भर्ती की जाएगी. आधिकारिक नोटिफिकेशन की मानें, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए कुल 99690 अभ्यर्थियों का चुनाव किया गया है.

इसके लिए कुल 1706628 उम्मीदवारों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से कुल 16 लाख 73 हजार 586 उम्मीदवारों को पात्र माना गया था. यहां 1330121 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसका रिजल्ट अब जारी कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें: 1 करोड़ बिहारियों को नौकरी देने के लिए मिशन मोड में काम करेगी नीतीश सरकार

ऐसे चेक करें रिजल्ट

सबसे पहले csbc.bihar.gov.in पर जाएं, फिर होमपेज पर जाकर CSBC Bihar Police Constable Result 2025 लिंक पर क्लिक करें. रिजल्ट का PDF आपके स्क्रीन पर दिख जाएगा, जिसके बाद सर्च बॉक्स में अपना नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें. यदि आपका नाम लिस्ट में दिखाई देता है तो अभ्यर्थी सफल माने जाएंगे.