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Bihar Police Vacancy: बिहार पुलिस में निकली बंपर वैकेंसी, 20 हजार 937 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया
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Bihar Police Vacancy: बिहार पुलिस में निकली बंपर वैकेंसी, 20 हजार 937 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया

Bihar Police Recruitment: गृह विभाग ने पुलिस बहाली से जुड़ा अहम नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. राज्य में कुल 20 हजार 937 पदों को भरने की प्रक्रिया तय की गई है. इनमें 10 हजार 468 पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी, जबकि 10 हजार 469 पद विभागीय प्रोन्नति के जरिए भरे जाएंगे. युवाओं के लिए बिहार पुलिस में नौकरी का बड़ा मौका माना जा रहा है. पुलिस व्यवस्था और कानून-व्यवस्था दोनों मजबूत होंगे. अब जल्द ही भर्ती प्रक्रिया और प्रोन्नति को लेकर आगे की कार्रवाई शुरू होगी.

ये खबर अभी-अभी आई है. और जानकारी मिलते ही खबर अपडेट की जाएगी। ताजा अपडेट जानने के लिए रिफ्रेश करें.

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