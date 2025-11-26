Advertisement
Bihar Police Bharti: सिपाही भर्ती का फिजिकल टेस्ट अगले महीने, जानें कम समय में तैयारी करने के तरीके

Bihar Police Recruitment​: बिहार में सिपाही भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है. ऐसे में बहुत से उम्मीदवार ऐसे भी होंगे, जिन्होंने अभी अपनी तैयारी शुरू नहीं की होगी.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Nov 26, 2025, 05:56 PM IST

Bihar Police Bharti: बिहार में सिपाही भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट दिसंबर में होने वाला है. इसे लेकर छपरा में युवा जमकर अपनी तैयारी कर रहे हैं. सुबह से लेकर शाम तक हजारों युवक और युवतियां इसके लिए प्रैक्टिस करते दिख रहे हैं. ऐसे में बहुत से उम्मीदवारों के मन में ये सवाल आता है कि कम से कम समय में फिजिकल की अच्छे से तैयारी कैसे करें. अपने वजन को कैसे बढ़ाएं और साथ ही दौड़ को कैसे सुधारें.

यह भी पढ़ें: 5 साल, 1 करोड़ नौकरी... नीतीश सरकार देगी युवाओं को बड़ा तोहफा, पहली कैबिनेट, पहला फैसला

 

दौड़ में सुधार कैसे करें?
फिजिकल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं को दौड़ सही होनी चाहिए. इसके लिए आप रोजाना कम से कम 2–3 किलोमीटर हल्की दौड़ से शुरुआत करें. फिर धीरे-धीरे करके अपनी स्पीड बढ़ाए. इससे आपकी बॉडी ज्यादा नहीं थकेगी. साथ ही आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे. यदि हो सके तो किसी ट्रेनर से सलाह ले. उम्मीदवार किसी एकेडमी को जॉइन करके भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं.

ऊंचाई जांच के समय इन बातों पर दें ध्यान
लंबाई मापते समय कुछ सामान्य बातें ध्यान में रखकर बेहतर परिणाम मिल सकते हैं. लंबाई जांच के दौरान अपने शरीर को एकदम सिधा रखे. जांच के समय अपनी सांस को हल्का ऊपर खींचकर रोकें रहे. अपनी नजर को सामने रखें. साथ ही जांच के समय आप घबराएं नहीं, बल्कि अपने मन और अपने आप को शांत रखें. इन छोटी-छोटी बातों से आपकी ऊंचाई जांच में आसानी होगी.

