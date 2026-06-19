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BPSSC Bihar Police SI Mains Result 2026: बिहार पुलिस सब-ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन (BPSSC) ने बिहार पुलिस में दारोगा भर्ती की मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है. इस परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं.
इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए बिहार पुलिस में कुल 1,799 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जानी है, जिसमें महिलाओं के लिए 614 पद आरक्षित हैं. वहीं, सबसे ज्यादा 850 पद अनारक्षित श्रेणी के लिए रखे गए हैं. बीते 27 मई 2026 को आयोजित हुई मुख्य लिखित परीक्षा में राज्यभर से 34 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे.
प्राप्त प्राप्तांकों और आरक्षण नियमों के आधार पर आयोग ने रिक्तियों के मुकाबले कुल 6 गुना (10,759) अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए शॉर्टलिस्ट किया है.
कट-ऑफ पर एक नजर
बीपीएससी की तरफ से रिजल्ट के साथ श्रेणीवार कट-ऑफ भी जारी कर दिया गया है. सामान्य वर्ग पुरुष का कट-ऑफ 134 अंक और महिला का 116.20 अंक है.
लिखित परीक्षा में पास होने वाले इन 10,759 अभ्यर्थियों को अब शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के दौर से गुजरना होगा. PET की तारीखों और स्थान की घोषणा जल्द ही की जाएगी. शारीरिक परीक्षा और मेडिकल/दस्तावेज सत्यापन के बाद अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी.
रिपोर्ट: प्रिंस कुशवाहा