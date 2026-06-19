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BPSSC दारोगा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, PET के लिए 10,759 अभ्यर्थी सफल, जानें कट-ऑफ

BPSSC SI Mains Result 2026: बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने दारोगा मुख्य लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है. शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया गया है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 19, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:37 PM IST
BPSSC दारोगा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, PET के लिए 10,759 अभ्यर्थी सफल, जानें कट-ऑफ
Image Credit: BPSSC दारोगा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी (Photo-AI)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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