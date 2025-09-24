खुशखबरी! तैयार कर लें डॉक्यूमेंट्स, बिहार पुलिस में SI पद के लिए निकली बंपर भर्ती
खुशखबरी! तैयार कर लें डॉक्यूमेंट्स, बिहार पुलिस में SI पद के लिए निकली बंपर भर्ती

Bihar Police SI Vacancy 2025: बिहार में युवाओं के लिए खुशखबरी सामने आई है. राज्य में दारोगा पद के लिए बहाली की प्रक्रिया की शुरुआत 26 सितंबर 2025 होने जा रही है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 24, 2025, 12:17 PM IST

Bihar Police SI Vacancy 2025: बिहार पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. राज्य में दारोगा पद के लिए बहाली की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है. बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि BPSCC की ओर से 1799 पदों पर नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिनमें से 614 भर्ती महिलाओं की होगी. इसके लिए आवेदन भरने की प्रक्रिया 26 सितंबर 2025 से शुरू होगी. प्रक्रिया शुरू होने के बाद इच्छुक आधिकारिक ऑनलाइन वेबसाइट https://bpssc.bihar.gov.in/ पर आवेदन कर सकेंगे.

ये भर्ती बिहार सरकार के गृह विभाग (आरक्षी शाखा) में पुलिस अवर निरीक्षक (SI) के पदों पर की जा रही हैं. उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा. वहीं, एक अभ्यर्थी सिर्फ एक बार ही आवेदन पत्र भर सकता है.

आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता

पुलिस अवर निरीक्षक (SI) पदों पर आवेदन करने के लिए भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है. इस पद के लिए पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं. वहीं, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 1 अगस्त 2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या फिर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है.

किस उम्र तक कर सकते हैं आवेदन?

उम्मीदवारों की उम्र सीमा भी मैट्रिक या फिर समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार मानी जाएगी. अप्लाई करने के लिए सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी न्यूनतम 20 से अधिकतम 37 वर्ष तक और महिला अधिकतम 40 वर्ष तक पात्र होंगी. वहीं, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 और अधिकतम 40 है. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं और थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 20 और अधिकतम उम्र 42 वर्ष है.

यह भी पढ़ें: बिहार की 75 लाख महिलाओं को मिलेगा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ

आवेदन का तरीका

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की वेबसाइट-https://bpssc.bihar.gov.in के Bihar Police Tab पर जाकर Advt. No. 05/2025 से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा. पंजीकरण और भुगतान करने से पहले एक वैध एवं सक्रिय मोबाइल नम्बर और ई-मेल आई०डी० रखें जो यथा सम्भव आपके नाम से पंजीकृत हो, उसका प्रयोग कर अभ्यर्थी अपना पंजीकरण कर सकते हैं. पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आई०डी० अनिवार्य है. यदि आपकी अपनी e-mail Id नहीं है तो अपनी अवश्य बना लें क्योंकि ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के क्रम में एवं चयन प्रक्रिया के दौरान आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके e-mail Id एवं आपके मोबाइल फोन पर साझा की जाएंगी.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

