/खुशखबरीः हर पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति और 8054 पदों पर होगी बहाली, बिहार राजस्व विभाग में आने वाली है बंपर भर्ती

Bihar Revenue Department Vacancy: बिहार में सरकारी नौकरी करने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़े स्तर पर वैकेंसी आने वाली है. राजस्व विभाग की ओर से सभी पंचायतों में कंप्यूटर ऑपरेटर सह क्लर्क की बहाली होने वाली है. इसके अलावा 8 हजार 54 राजस्व कर्मचारियों की भी बहाली होगी. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने घोषणा की है. राजस्व सेवाओं को गांव स्तर तक पहुंचाने की दिशा में सरकार यह कदम उठाने वाली है. मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि राज्य के अंतिम व्यक्ति तक ऑनलाइन राजस्व सेवाओं की पहुंच को आसान और प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर सह क्लर्क की नियुक्ति की जाएगी. इससे आम लोगों को राजस्व संबंधी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ अपने पंचायत स्तर पर ही आसानी से मिल सकेगा.