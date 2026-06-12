/खुशखबरीः हर पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति और 8054 पदों पर होगी बहाली, बिहार राजस्व विभाग में आने वाली है बंपर भर्ती

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Bihar Revenue Department Vacancy: बिहार में सरकारी नौकरी करने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़े स्तर पर वैकेंसी आने वाली है. राजस्व विभाग की ओर से सभी पंचायतों में कंप्यूटर ऑपरेटर सह क्लर्क की बहाली होने वाली है. इसके अलावा 8 हजार 54 राजस्व कर्मचारियों की भी बहाली होगी. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने घोषणा की है. राजस्व सेवाओं को गांव स्तर तक पहुंचाने की दिशा में सरकार यह कदम उठाने वाली है. मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि राज्य के अंतिम व्यक्ति तक ऑनलाइन राजस्व सेवाओं की पहुंच को आसान और प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर सह क्लर्क की नियुक्ति की जाएगी. इससे आम लोगों को राजस्व संबंधी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ अपने पंचायत स्तर पर ही आसानी से मिल सकेगा.
मंत्री ने कहा कि राजस्व कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए विभाग के स्तर पर 8 हजार 54 राजस्व कर्मचारियों की बहाली का प्रस्ताव राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध होने से दाखिल-खारिज, परिमार्जन, ई-मापी, अतिक्रमण वाद, लोक शिकायत तथा अन्य राजस्व मामलों के निष्पादन में और तेजी आएगी. राजस्व कार्यों की समीक्षा करते हुए मंत्री दिलीप जायसवाल ने अधिकारियों को अतिक्रमण से जुड़े मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए.
मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अतिक्रमण से जुड़े मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी. अधिकारियों को कानून के अनुरूप त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए लंबित मामलों के निपटारे का निर्देश दिया गया.
मंत्री जायसवाल ने कहा कि राजस्व प्रशासन की कार्यशैली में स्पष्ट सुधार दिखाई देना चाहिए. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 15 दिनों बाद जिलों की फिर से बारी-बारी से समीक्षा की जाएगी. जिन जिलों अथवा अधिकारियों के कार्यों में अपेक्षित सुधार नहीं मिलेगा, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी. सरकार की प्राथमिकता आम लोगों को समयबद्ध एवं पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना है.