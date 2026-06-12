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खुशखबरीः हर पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति और 8054 पदों पर होगी बहाली, बिहार राजस्व विभाग में आने वाली है बंपर भर्ती

Bihar Revenue Department Recruitment: दाखिल-खारिज, परिमार्जन, ई-मापी समेत अन्य ऑनलाइन राजस्व सेवाओं में तेजी लाने के लिए राज्य की प्रत्येक पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर सह क्लर्क की नियुक्ति की जाएगी. इसके अलावा विभाग में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए 8054 राजस्व कर्मचारियों की बहाली होगी.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 12, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:29 AM IST
खुशखबरीः हर पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति और 8054 पदों पर होगी बहाली, बिहार राजस्व विभाग में आने वाली है बंपर भर्ती
Image Credit: मंत्री दिलीज जायसवाल (फाइल फोटो)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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