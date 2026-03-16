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Bihar Police SI Result 2026: बिहार पुलिस दारोगा प्री परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां से डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट

Bihar Daroga Result 2026: BPSSC ने बिहार सरकार के गृह विभाग में पुलिस दारोगा के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित प्री एग्जाम का रिजल्ट घोषित कर दिया है. उम्मीदवार BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 16, 2026, 04:12 PM IST

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Bihar Police SI Result 2026
Bihar Police SI Result 2026

Bihar SI Result 2026: बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने बिहार सरकार के गृह विभाग में पुलिस दारोगा के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित किए गए प्रीलिम्स रिटेन एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 05\2025 के तहत कुल 1799 रिक्तियों के लिए यह भर्ती प्रक्रिया संचालित की जा रही है. उम्मीदवार BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. बता दें कि प्रारंभिक (PRE) परीक्षा 18 जनवरी और 21 जनवरी, 2026 को दो पालियों में आयोजित की गई थी, जिसके लिए कुल 1,036,702 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. परीक्षा की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए, आयोग ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी लागू की थी.

आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, प्री परीक्षा में 726,231 उम्मीदवार शामिल हुए. हालांकि, मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान, 29,372 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया गया. अयोग्य घोषित किए जाने के मुख्य कारणों में OMR शीट पर गलत रोल नंबर दर्ज करना (14,591 उम्मीदवार), गलत प्रश्न पुस्तिका संख्या दर्ज करना (9,992 उम्मीदवार), और हस्ताक्षर न करना शामिल था. इसके अलावा, कई उम्मीदवार अपनी OMR शीट पर हिंदी या अंग्रेजी में निर्धारित अनुच्छेद लिखने में असफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को रद्द कर दिया गया.

कुल 1,799 पदों में से, 614 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं. श्रेणी के अनुसार रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है: अनारक्षित (सामान्य) – 850 पद (महिलाओं के लिए 298); अनुसूचित जाति (SC) – 210 पद (महिलाओं के लिए 74); अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) – 273 पद (महिलाओं के लिए 96); पिछड़ा वर्ग (BC) – 222 पद (महिलाओं के लिए 78); और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) – 180 पद (महिलाओं के लिए 63); जबकि 7 पद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए गए हैं.

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यह भी पढ़ें: बिहार सिविल कोर्ट अटेंडेंट की परीक्षा शुरू, जहानाबाद में बनाए गए 30 एग्जाम केंद्र

भर्ती नियमों के आधार पर, आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से 20 गुना अधिक उम्मीदवारों का चयन किया है. मुख्य परीक्षा के लिए कुल 448,899 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं. विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित कट-ऑफ अंक इस प्रकार हैं: सामान्य (पुरुष) – 130.67 (65.3% से अधिक), सामान्य (महिला) – 106.84, EWS (पुरुष) – 124.33, EWS (महिला) – 98.30, SC (पुरुष) – 113.55, SC (महिला) – 79.84, BC (पुरुष) – 126.24, और BC (महिला) – 99.70.

प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार मुख्य लिखित परीक्षा में बैठ सकेंगे. मुख्य परीक्षा के कार्यक्रम और प्रवेश पत्रों (Admit Cards) के संबंध में विस्तृत जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर उपलब्ध करा दी जाएगी. मुख्य परीक्षा के बाद, सफल उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) से गुजरना होगा, जिसके आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी.

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