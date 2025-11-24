BSEB ने जारी की STET परीक्षा की आंसर-की, चेक करें अपना प्रदर्शन

Bihar STET आसंर की: BSEB द्वारा STET(राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा)2025 के आसंर की को कल 24 नवंबर के दिन जारी कर दिया गया है. कई दिनों के इतंजार को BSEB द्वारा खत्म कर दिया गया है. इसके साथ ही वेबसाइट पर उम्मीदवारों के लिए रिस्पॉन्स शीट को भी अपलोड किया जाएगा, जिससे परीक्षार्थी अपने द्वारा दिए गए जवाबों की जांच पड़ताल भी कर सकते हैं. जानकारी के अनुसार इस सुविधा को 27 नवंबर तक उपलब्ध कराने दिया जाएगा. बता दे कि इसकी परीक्षा 14 नवंबर से 16 नवंबर के बीच कराई गई थी. इस पेपर में दो स्तर शामिल थे. 1 पेपर सेकेंडरी स्तर के शिक्षकों के लिए और 2 पेपर सीनियर सेकेंडरी स्तर के शिक्षकों के लिए आयोजित कराया गया था.

आसंर की में आंसर गलत होने पर क्या करे-

अगर किसी भी अभ्यर्थी को यह लगता हैं कि आसंर की में दिए गए आसंर गलत हैं, तो वह ऑनलाइन माध्यम के जरिए आपत्ति को दर्ज करा सकता है. आपत्ति भेजने की प्रक्रिया केवल 24 से 27 नवंबर के बीच की है. इसके बाद इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसके अलावा हर आपत्ति को दर्ज करने के लिए 50 रुपये का शुल्क है. पोर्टल पर आप 'Click here for Objection STET, 2025' पर क्लिक कर आपत्ति को दर्ज कर सकते है.

आसंर की को कैसे चेक कर सकते है-

BSEB की ऑफिसियल साइट bsebstet.org, secondary.biharboardonline.com पर यूजर आईडी व पासवर्ड को डालकर लॉगिन करे. इसके बाद आप अपनी ID पर जाकर आंसर की को डाउनलोड़ कर सकते है. इसके माध्यम से लोगों को अपने प्रर्दशन का पूरा पता लगेगा. इसके साथ ही उनके पास यह जानने का अच्छा मौका हैं कि पेपर में उन्होंने किस प्रकार का कार्य किया है.