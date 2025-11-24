Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3016344
Zee Bihar JharkhandBihar Government Jobs

BSEB ने जारी की STET परीक्षा की आंसर-की, चेक करें अपना प्रदर्शन

Bihar STET आसंर की: BSEB ने STET की आंसर की जारी कर दिया हैं. जल्द जा कर चेक कर ले इनकी ऑफिसियल सॉइट पर. इसके साथ ही आपको अपने प्रदर्शन को चेक करने का अच्छा मौका मिलेगा.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 24, 2025, 02:26 PM IST

Trending Photos

BSEB ने जारी की STET परीक्षा की आंसर-की, चेक करें अपना प्रदर्शन
BSEB ने जारी की STET परीक्षा की आंसर-की, चेक करें अपना प्रदर्शन

Bihar STET आसंर की: BSEB द्वारा STET(राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा)2025 के आसंर की को कल 24 नवंबर के दिन जारी कर दिया गया है. कई दिनों के इतंजार को BSEB द्वारा खत्म कर दिया गया है. इसके साथ ही वेबसाइट पर उम्मीदवारों के लिए रिस्पॉन्स शीट को भी अपलोड किया जाएगा, जिससे परीक्षार्थी अपने द्वारा दिए गए जवाबों की जांच पड़ताल भी कर सकते हैं. जानकारी के अनुसार इस सुविधा को 27 नवंबर तक उपलब्ध कराने दिया जाएगा. बता दे कि इसकी परीक्षा 14 नवंबर से 16 नवंबर के बीच कराई गई थी. इस पेपर में दो स्तर शामिल थे. 1 पेपर सेकेंडरी स्तर के शिक्षकों के लिए और 2  पेपर सीनियर सेकेंडरी स्तर के शिक्षकों के लिए आयोजित कराया गया था.  

आसंर की में आंसर गलत होने पर क्या करे-
अगर किसी भी अभ्यर्थी को यह लगता हैं कि आसंर की में दिए गए आसंर गलत हैं, तो वह ऑनलाइन माध्यम के जरिए आपत्ति को दर्ज करा सकता है. आपत्ति भेजने की प्रक्रिया केवल 24 से 27 नवंबर के बीच की है. इसके बाद इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसके अलावा हर आपत्ति को दर्ज करने के लिए 50 रुपये का शुल्क है. पोर्टल पर आप 'Click here for Objection STET, 2025' पर क्लिक कर आपत्ति को दर्ज कर सकते है. 

ये भी पढ़ें: BPSC 71st Prelims Result 2025: BPSC 71वीं प्रीलिम्स का परिणाम जारी, वेबसाइट क्रैश!

Add Zee News as a Preferred Source

आसंर की को कैसे चेक कर सकते है-
BSEB की ऑफिसियल साइट bsebstet.org, secondary.biharboardonline.com  पर यूजर आईडी व पासवर्ड को डालकर लॉगिन करे. इसके बाद आप अपनी ID पर जाकर आंसर की को डाउनलोड़ कर सकते है. इसके माध्यम से लोगों को अपने प्रर्दशन का पूरा पता लगेगा. इसके साथ ही उनके पास यह जानने का अच्छा मौका हैं कि पेपर में उन्होंने किस प्रकार का कार्य किया है.  

TAGS

BSEBBihar STET

Trending news

Pawan Singh
धर्मेंद्र के निधन पर पवन सिंह का भावुक ट्वीट, बोले- इस खबर ने भीतर तक तोड़ दिया
Minister Irfan Ansari
SIR पर मंत्री इरफान अंसारी के बिगड़े बोल, कहा- BLO आए तो घर में बंद करके...
BSSC Recruitment 2025
BSSC Recruitment 2025: 12वीं पास के लिए बड़ा मौका, BSSC ने जारी की बंपर भर्ती
Bihar News
कोर्ट मैरिज के 1 साल बाद ही धुआं हुआ बचपन का प्यार, दूसरी शादी की फिराक में पति
BSEB
BSEB ने जारी की STET परीक्षा की आंसर-की, चेक करें अपना प्रदर्शन
Samrat Choudhary
सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही चर्चाओं में आ गई होम मिनिस्ट्री, जानें इसका ढांचा
Rabri Devi
IRCTC घोटाले में राबड़ी देवी ने की जज बदलने की मांग, कल हो सकती है सुनवाई
Samastipur News
केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में ब्लास्ट, कचरे के ढेर में एसिड टैंक फटा, 4 घायल
Bhagalpur News
बारात में लड़कियों को छेड़ रहा था मो. मोजस्सम! विरोध करने पर बारातियों को पीटा
Dhanbad News
ITBP जवान ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, बिहार चुनाव में लगी थी ड्यूटी