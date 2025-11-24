Advertisement
Bihar STET Answer Key 2025: बिहार सीटेट एग्जाम के आंसर की और रिस्पॉन्स सीट जारी, ऐसे करें आसानी से डाउनलोड

Bihar STET answer key 2025: BSEB ने बिहार STET आंसर की 2025 जारी कर दी है। जो कैंडिडेट परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet.org से बिहार STET पेपर 1 आंसर की 2025 और बिहार STET पेपर 2 आंसर की 2025 रिस्पॉन्स शीट PDF डाउनलोड कर सकते हैं.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Nov 24, 2025, 11:08 PM IST

Bihar STET Answer Key 2025​: BSEB (Bihar School Examination Board) ने आज (24 नवंबर 2025) अपनी ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet.org पर बिहार STET आंसर की 2025 जारी कर दी है. जो कैंडिडेट बिहार STET एग्जाम के पेपर 1 और पेपर 2 में शामिल हुए थे, वे अब आसानी से अपनी आंसर की और रिस्पॉन्स शीट PDF डाउनलोड कर सकते हैं. सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (STET) 14 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2025 तक बिहार के अलग-अलग एग्जाम सेंटर्स पर CBT मोड में आयोजित किया गया था. 

यह भी पढ़ें: BSEB ने जारी की STET परीक्षा की आंसर-की, चेक करें अपना प्रदर्शन

BSEB ने कहा है कि जारी की गई आंसर-की प्रोविजनल होगी. जिन कैंडिडेट्स को लगता है कि किसी सवाल का जवाब गलत है, वे 24 नवंबर से 27 नवंबर तक ऑनलाइन ऑब्जेक्शन कर सकते हैं. इसके बाद जमा की गई कोई भी ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी. हर सवाल के लिए ₹50 फीस लगेगी, जिसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से किया जा सकता है. ऑब्जेक्शन जमा करने के लिए वेबसाइट पर "Click here for Objection STET, 2025" लिंक दिया जाएगा.

Bihar STET उत्तर कुंजी 2025 देखने और अपनी रिस्पॉन्स शीट PDF डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन करते समय लॉग इन डिटेल भरना अनिवार्य होगा. इसके लिए User ID या फिर Application Number, Password (जो रजिस्ट्रेशन करते समय बनाया था), Captcha Code (जो आपके स्क्रीन पर ही दिखेगा), इन डिटेल्स को सही तौर पर भरने से ही उम्मीदवार अपनी आंसर की और  रिस्पॉन्स शीट PDF डाउनलोड कर सकेंगे.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

