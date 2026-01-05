Advertisement
Bihar STET Result: जारी हो गया एसटीईटी का रिजल्ट, 52.17% परीक्षार्थी पास

Bihar STET Result: बिहार बोर्ड (BSEB) ने 5 जनवरी 2026 को STET 2025 का परिणाम जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल कुल 4.42 लाख अभ्यर्थियों में से 2.56 लाख पास हुए हैं. पेपर-1 में सफलता का प्रतिशत 62.56% रहा, जबकि पेपर-2 में 52.17% छात्र सफल हुए.

आनंद किशोर, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष
Bihar STET Result: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) के अध्यक्ष आनंद किशोर ने आज 5 जनवरी 2026 को माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (STET) 2025 का परिणाम आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है. इस परीक्षा में कुल 57.96% उम्मीदवार सफल घोषित किए गए हैं. बिहार के 9 प्रमुख जिलों के 23 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) में लाखों अभ्यर्थियों ने भाग लिया था और अब उनका रिजल्ट का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है.

पेपर-1 और पेपर-2 के परिणाम
समिति द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस बार पेपर-1 (कक्षा 9-10) और पेपर-2 (कक्षा 11-12) को मिलाकर कुल 4,42,214 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे. इसमें से कुल 2,56,301 अउम्मीदवार ने सफलता प्राप्त की है.

पेपर-1: इसमें 16 विषयों की परीक्षा हुई, जिसमें शामिल 2,46,415 अभ्यर्थियों में से 1,54,145 पास हुए. यहां सफलता का प्रतिशत 62.56% रहा.

पेपर-2: कुल 29 विषयों के लिए आयोजित इस परीक्षा में 1,95,799 अभ्यर्थी बैठे थे, जिनमें से 1,02,156 उत्तीर्ण हुए. इस पेपर का पास प्रतिशत 52.17% दर्ज किया गया.

BSEB ने साफ किया है कि सफल उम्मीदवारों को अपनी कैटेगरी के अनुसार न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त करने थे. जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम मार्क्स 50%, पिछड़े वर्गों के लिए 45.5%, अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए 42.5%, और महिला, विकलांग और SC/ST कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 40% थे. परीक्षा में कुल 150 मल्टीपल-चॉइस प्रश्न थे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी. सभी सफल उम्मीदवारों को अब कमेटी द्वारा एक डिजिटल पास सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा.

यह परीक्षा 14 अक्टूबर से 16 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन आयोजित की गई थी. परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया मई 2025 में पूरी हो गई थी. यह परीक्षा बिहार के प्रमुख शहरों, जैसे पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत आयोजित की गई थी. आज नतीजे जारी होने के बाद, सफल उम्मीदवार अब राज्य के सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए योग्य हो गए हैं. बोर्ड अध्यक्ष ने सभी सफल छात्र-छात्राओं को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं.

