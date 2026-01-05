Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3064150
Zee Bihar JharkhandBihar Government Jobs

Bihar STET Result Date: आज जारी होगा बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

STET Result 2025 Date: BSEB आज बिहार STET 2025 का रिजल्ट जारी करने वाला है. ऐसे में एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों की निगाहें रिजल्ट पर टिकी हुई हैं.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Jan 05, 2026, 10:15 AM IST

Trending Photos

Bihar STET Result Date: आज जारी होगा बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 का रिजल्ट, ऐसे करें चेक (फाइल फोटो)
Bihar STET Result Date: आज जारी होगा बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 का रिजल्ट, ऐसे करें चेक (फाइल फोटो)

STET Result 2025 Date: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी BSEB आज (5 जनवरी) बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 (STET) का रिजल्ट जारी करने वाला है. जिन उम्मीदवारों ने बिहार STET की परीक्षा दी है, वो ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet.com पर जाकर आज अपना अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे. रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर परिणाम का लिंक एक्टिव हो जाएगा. 

इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के जनरल कैटेगिरी के अभ्यर्थियों को कम से कम 50 परसेंट मार्क्स लाना अनिवार्य है. पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों  को 45 परसेंट, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले लोगों (PwBD) के लिए क्वालिफाइंग मार्क 40 परसेंट है. जो अभ्यर्थी टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम सफल होंगे, उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा जो लाइफटाइम वैलिड रहता है.

यह भी पढ़ें: बिहार में सक्षमता-5 के लिए आवेदन आज से, 9 जनवरी है अंतिम तारीख, देखें पूरी डिटेल्स

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे चेक करें अपना रिजल्ट 
BSEB  bsebstet.com पर नतीजे की लिंक एक्टिव करेगा. इसलिए समय-समय पर इस लिंक पर विजिट करते हैं. इस वेबसाइट पर ही सबसे पहले नतीजों का लिंक देख सकेंगे. लिंक एक्टिव होने के बाद उसपर क्लिक करें और फिर पूछी गई जानकारी Fill कर दें. नतीजे आपके सामने आ जाएंगे, आप अपने रिजल्ट को यहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं. STET 2025 एग्जाम का आयोजन 14 अक्टूबर से 16 नवंबर तक किया गया था. इस परीक्षा में लाखों अभ्यर्थियों ने भाग लिया था. परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा थी. टेस्ट में मल्टिपल-चॉइस सवाल थे. 

STET एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं
STET एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जो उम्मीदवार 9 और 10 कक्षा के टीचर बनना चाहते हैं, उन्होंने पेपर 1 दिया था. कक्षा 11वीं और 12वीं के शिक्षक बनने वालों ने पेपर 2 दिया था. बता दें कि BSEB की ओर से हर साल इस एग्जाम का आयोजन किया जाता है, जो उम्मीदवार इस परीक्षा को पास करते हैं, वो राज्य के सरकारी स्कूलों में टीचर की नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

TAGS

Bihar STET 2025STET Result 2025 Date

Trending news

Jharkhand Weather
रजाई से भी नहीं चल रहा काम! शीतलहर-कोहरे के बीच बादलों ने बढ़ाई झारखंड की टेंशन
Samastipur News
समस्तीपुर में चप्पल दुकानदार ने रंगदारी देने से किया इनकार, बेरहमी से कर दी पिटाई
Samastipur News
Samastipur News: निजी स्कूल का शिक्षक बना फर्जी TTE, पकड़े जाने पर उगल दिया राज
West Bengal Election 2026
Bengal Chunav 2026: पश्चिम बंगाल की वो विधानसभा सीटें, जिनकी सीमा बिहार से लगती है
Patna Weather
कड़ाके की सर्दी और अब AQI भी 'डेंजर', पटना वालों देख लो मौसम का लेटेस्ट अपडेट
Bihar weather update
बिहार में टिप-टिप बरस रही ओस की बूंदे! घने कोहरे और कोल्ड डे का अलर्ट जारी
bihar road accident
पटना से लेकर मुजफ्फरपुर तक सड़कों पर दौड़ी मौत! देररात दर्दनाक हादसे में 2 की मौत
bhajan by Rajan Ji Maharaj
'विचारों का भरोसा क्या...', सुबह-सुबह राजन जी महाराज का ये भजन जरूर सुनें
Pawan Singh
Pawan Singh: 11 साल में ही लॉन्च किया था पहला गाना, जानें पवन सिंह की सफलता की कहानी
Bihar Weather
सावधान और गिरेगा पारा! पटना समेत इन जिलों में 'कोल्ड डे' का अलर्ट जारी