Bihar STET Result Date: आज जारी होगा बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

STET Result 2025 Date: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी BSEB आज (5 जनवरी) बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 (STET) का रिजल्ट जारी करने वाला है. जिन उम्मीदवारों ने बिहार STET की परीक्षा दी है, वो ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet.com पर जाकर आज अपना अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे. रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर परिणाम का लिंक एक्टिव हो जाएगा.

इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के जनरल कैटेगिरी के अभ्यर्थियों को कम से कम 50 परसेंट मार्क्स लाना अनिवार्य है. पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को 45 परसेंट, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले लोगों (PwBD) के लिए क्वालिफाइंग मार्क 40 परसेंट है. जो अभ्यर्थी टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम सफल होंगे, उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा जो लाइफटाइम वैलिड रहता है.

कैसे चेक करें अपना रिजल्ट

BSEB bsebstet.com पर नतीजे की लिंक एक्टिव करेगा. इसलिए समय-समय पर इस लिंक पर विजिट करते हैं. इस वेबसाइट पर ही सबसे पहले नतीजों का लिंक देख सकेंगे. लिंक एक्टिव होने के बाद उसपर क्लिक करें और फिर पूछी गई जानकारी Fill कर दें. नतीजे आपके सामने आ जाएंगे, आप अपने रिजल्ट को यहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं. STET 2025 एग्जाम का आयोजन 14 अक्टूबर से 16 नवंबर तक किया गया था. इस परीक्षा में लाखों अभ्यर्थियों ने भाग लिया था. परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा थी. टेस्ट में मल्टिपल-चॉइस सवाल थे.

STET एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं

STET एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जो उम्मीदवार 9 और 10 कक्षा के टीचर बनना चाहते हैं, उन्होंने पेपर 1 दिया था. कक्षा 11वीं और 12वीं के शिक्षक बनने वालों ने पेपर 2 दिया था. बता दें कि BSEB की ओर से हर साल इस एग्जाम का आयोजन किया जाता है, जो उम्मीदवार इस परीक्षा को पास करते हैं, वो राज्य के सरकारी स्कूलों में टीचर की नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं.